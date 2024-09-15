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"Приміряла весільну сукню": Катерина Кухар видала відвертість про новий роман

Анна Підгорна
15 вересня 2024, 12:19
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Кухар дала перший коментар про стосунки із загадковим чоловіком.
Катерина Кухар
Катерина Кухар новини - Катерина Кухар заговорила про роман з Левинським / колаж: Главред, фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Уже майже рік у пресі та світських колах ширяться чутки про те, що артисти балету Катерина Кухар та Олександр Стоянов, які не тільки партнери на сцені, а й чоловік і дружина в реальному житті, розлучилися. Саме подружжя воліє цю тему не коментувати, і тримати шанувальників у повному невіданні, наодинці з їхніми здогадками.

Втім, тиждень тому Кухар підкинула нову поживу для роздумів: у своєму блозі вона показала короткий ролик про своє літо, і натякнула на нову закоханість. На відео кілька разів з'являвся чоловік, який зовсім не схожий на Стоянова.

У ньому впізнали популярного стиліста Олександра Левинського, з яким балерина та її чоловік були знайомі багато років. У зв'язку з цим Катерині стали приписувати роман саме з цим чоловіком.

відео дня

Танцівниця вирішила прокоментувати стосунки з Левинським і ролик, який так усіх розбурхав. Так вона спростувала чутки про роман зі стилістом, але натякнула, що інший чоловік в її житті все ж таки присутній.

"Читаю я про себе новини: "Кухар приміряла весільну сукню", "Кухар показала нового обранця". Звісно, усі хочуть від мене коментар. Але подивіться, будь ласка, – на відео два різні чоловіки. А по-друге, це зовсім не той, про кого пише преса", - заявила Катерина Кухар на своїй сторінці в Instagram.

Катерина Кухар
Катерина Кухар новини - Катерина Кухар заговорила про роман з Левинським / instagram.com/ekaterinakukhar_official

Хто така Катерина Кухар?

Катерина Ігорівна Кухар - українська артистка балету, прима-балерина Національного академічного театру опери та балету України імені Тараса Шевченка, народна артистка України. Керівник Київського державного професійного хореографічного коледжу, повідомляє "Вікіпедія".

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