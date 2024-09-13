"Там дуже небезпечні райони": Андрій Шевченко прийняв доленосне рішення

Легендарний український футболіст і президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко проживає разом із сім'єю за кордоном, але вже прийняв нове рішення.
В інтерв'ю українському музиканту, письменнику та військовому Сергію Жадану Шевченко зазначив, що багато їздить у небезпечні райони і робить усе, щоб українці були єдиними.
"Я адаптувався, розумію, що така ситуація. Я ж не сиджу на місці, багато їжджу. Я постійно на контакті з людьми. Я приїжджаю, там дуже небезпечні райони теж, ти знаєш. Я підтримую військових, медиків, усіх. Це життя наше, потрібно адаптуватися. Головне, зробити зараз так, щоб ми були єдиними", - розповів Андрій.
Також футболіст заявив, що зараз усі мають займатися тим, що в них виходить, щоб допомагати Україні.
"Ось із таким менталітетом я підходжу. Я прийняв для себе дуже важливий крок. Я сказав, що хочу бути в Києві, хочу повернутися в Україну, хочу допомагати своїй країні", - підсумував Шевченко.
Дивіться відео інтерв'ю Андрія Шевченка:
Хто такий Андрій Шевченко?
Андрій Шевченко - український спортсмен, тренер і громадський діяч, у минулому - футболіст на позиції нападника. Заслужений майстер спорту України. Посол благодійної платформи United24, яка займається збором коштів для допомоги Україні та підвищує обізнаність суспільства про війну в нашій країні.
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