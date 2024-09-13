Олена Зеленська поділилася, чим шокував її син у перші дні війни

Олена Зеленська щиро поділилася особистим.

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Олена Зеленська поділилася особистим / колаж: Главред, фото: t.me/FirstLadyOfUkraine

Перша леді України Олена Зеленськаподілилася особистою інформацією про те, як її син реагував на перші дні війни та повітряну тривогу, коли Росія напала на Україну.

Зокрема, як пише Обозреватель, Кирило Зеленський взяв на себе відповідальність і швидко зрозумів, яка небезпека загрожує родині. Зокрема, Кирило розбудив Олену Зеленську і закликав піти разом у підвал.

За словами Зеленський, вона чудово пам'ятає одну з перших ночей, коли Росія напала на Україну.

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Хто така Олена Зеленська? Олена Зеленська - дружина президента України Володимира Зеленського, перша леді України з 20 травня 2019 року, сценаристка студії "Квартал-95". Входить до списку 100 найвпливовіших людей 2023 року за версією журналу Time.

"Ми тільки почали чути сигнали повітряної тривоги, і ще не було, мені здається, цього налаштування в телефонах. І я перші дві доби майже не спала, і постійно на якійсь такій енергії, що це ж діти, що все нормально, у нас під контролем усе. Нарешті я десь о третій годині ночі заснула, і мене розбудив син і каже: "Мамо, вставай, повітряна тривога. Пішли в підвал". Я була приємно шокована, що моя дитина не боїться і подбала про мене", - розповіла дружина президента.

Олена Зеленська / інфографіка: Главред

Вона також додала, що сирена про повітряну тривогу стала звичним для українців, які з 2022 року живуть у війні.

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Додамо, нещодавно Зеленська відвідала підсумкову цьогорічну Міжвідомчу координаційну раду з впровадження Всеукраїнської програми ментального здоров'я та продемонструвала особливу брошку із символічним підтекстом.

А також під час ділового візиту до Франції Олена Зеленська показала особливий образ у стилі "паризького шику".

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