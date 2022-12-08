Президент України розповів про своє ставлення до Гайдая і радянських комедій

Володимир Зеленський назвав таке кіно класикою свого покоління. Втім, не обійшлося без нюансів.

Володимир Зеленський розповів, як ставиться до радянських комедій після початку повномасштабної війни / instagram.com/zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський став людиною 2022 року за версією іменитого видання Time. Він розділив цей титул разом з "духом України".

Портрет українського гаранта разом з відомими особистостями прикрасив обкладинку журналу, який присвятив Зеленському велику статтю. Говорили багато про що - про життя і політику, про його відвідини гарячих точок і особисті уподобання, які змінилися в приходом в Україну повномасштабної війни.

Зокрема гарант визнав, що виріс у поколінні, яке вважає радянські фільми класикою. Володимир Олександрович і сам раніше був шанувальником творчості Леоніда Гайдая, який відомий своїми кінокомедіями.

Тепер радянський контент викликає у нього відторгнення. "Були чудові радянські комедії. Це класика мого покоління, але я зараз не можу їх дивитися. Вони обурюють мене", - пояснює гарант.

Слова президента України влучно резюмував кореспондент Time: "Спогади про його юність (Володимира Зеленського - прим. редактора) тепер розфарбовані звірствами, вчиненими російськими військами в цьому році заради імперських амбіцій Москви".

Нагадаємо, раніше соліст рок-гурту "Антитіла" Тарас Тополя, який практично відразу після повноцінного російського вторгнення в Україну вступив в тероборону, розповів про те, як ледь не загинув у бою, коли потрапив під ракетний удар.

Також популярний телеведучий Данель Салем розповів про те, як на фронті прощався з життям - військовий був готовий вчинити самогубство, щоб не потрапити в руки до ворога.

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