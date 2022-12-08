УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Президент України розповів про своє ставлення до Гайдая і радянських комедій

8 декабря 2022, 19:50
Володимир Зеленський назвав таке кіно класикою свого покоління. Втім, не обійшлося без нюансів.
Президент України Володимир Зеленський
Володимир Зеленський розповів, як ставиться до радянських комедій після початку повномасштабної війни / instagram.com/zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський став людиною 2022 року за версією іменитого видання Time. Він розділив цей титул разом з "духом України".

Портрет українського гаранта разом з відомими особистостями прикрасив обкладинку журналу, який присвятив Зеленському велику статтю. Говорили багато про що - про життя і політику, про його відвідини гарячих точок і особисті уподобання, які змінилися в приходом в Україну повномасштабної війни.

Зокрема гарант визнав, що виріс у поколінні, яке вважає радянські фільми класикою. Володимир Олександрович і сам раніше був шанувальником творчості Леоніда Гайдая, який відомий своїми кінокомедіями.

Тепер радянський контент викликає у нього відторгнення. "Були чудові радянські комедії. Це класика мого покоління, але я зараз не можу їх дивитися. Вони обурюють мене", - пояснює гарант.

Слова президента України влучно резюмував кореспондент Time: "Спогади про його юність (Володимира Зеленського - прим. редактора) тепер розфарбовані звірствами, вчиненими російськими військами в цьому році заради імперських амбіцій Москви".

Нагадаємо, раніше соліст рок-гурту "Антитіла" Тарас Тополя, який практично відразу після повноцінного російського вторгнення в Україну вступив в тероборону, розповів про те, як ледь не загинув у бою, коли потрапив під ракетний удар.

Також популярний телеведучий Данель Салем розповів про те, як на фронті прощався з життям - військовий був готовий вчинити самогубство, щоб не потрапити в руки до ворога.

Інші новини:

шоу-бізнес Володимир Зеленський президент України новини шоу бізнесу
Реклама
Поддержите Главред

Останні новини

20:47

Як смачно і правильно заварювати чай: прості хитрощі, про які багато хто не знає

20:12

"Немає підстав": в РФ придумали безглузде пояснення, як не платити 3 млн рублів за знищених солдатівВідео

20:10

Прикмети на 10 грудня: які 2 речі заборонено робити в цей день, щоб всі гроші не розгубитиВідео

20:03

Орбакайте "прибирають" з усіх новорічних концертів

19:50

Президент України розповів про своє ставлення до Гайдая і радянських комедій

Реклама
19:30

Нам показали абсолютно божевільного ПутінаПогляд

19:12

Селін Діон страждає від рідкісного невиліковного захворювання - співачка скасовує концертиВідео

19:09

Загроза наступу військ РФ на Куп'янськ: у Харківській ОВА зробили заяву про ситуаціюВідео

19:00

Таролог розповіла, чи побоюватися українцям до кінця грудня ракетних ударів ворогівВідео

18:54

"Повна поразка РФ на території України": Подоляк назвав чітку умову остаточного завершення війниВідео

18:21

Путін прагне захопити всю Україну, дайте нам танки, винищувачі і ракети ATACMS - КулебаВідео

18:18

Пугачова збирається в Росію на новорічні свята

17:52

Україна потоне в снігу і дощах, але сильно потеплішаєВідео

17:46

"Дипломатичним шляхом": Кулеба розповів про деокупацію Криму і ДонбасуВідео

17:36

Зручно, але небезпечно: чому не можна ставити мікрохвильовку на холодильник

17:30

Росія готується до поразки у війні з Україною, одним з нових лідерів бачать Пригожина - ГУР

17:29

Гарік Харламов публічно свариться зі своєю колишньою дружиною Христиною Асмус

16:55

Захарова "напророчила" терміни закінчення війни та влаштувала істерику через військову допомогу УкраїніВідео

16:53

Повторення долі фашистської Німеччини стане для них успіхом: експерт назвав два шляхи післявоєнної РФВідео

16:48

Продюсер-зрадник Бардаш оголосив "культурну мобілізацію" на Донеччині

Реклама
16:46

Група 1+1 media доєдналася до VI міжнародного форуму "Креативна Україна"

16:43

Прикмети на 9 грудня: які 3 речі не можна порушувати, щоб біду в сім'ю не залучитиВідео

16:40

Залишити відкритою або закривати: як правильно вчинити з дверцятами пралки після прання

16:34

"Клініка": Корольова з сином вразили дивною поведінкою на камеруВідео

16:27

Євробачення-2023: букмекери розповіли, хто переможе в Національному відборіВідео

16:26

Потужні танки Заходу для України: США схвалюють передачу Leopard 2 і чекають на крок від ФРНВідео

16:00

"Щоб називала мене султан": Остапчук висунув вимоги до наступної дівчини

15:55

Помста за Кримський міст: Путін напідпитку з келихом у руці назвав "причину" злочинних обстрілів УкраїниВідео

15:32

Путін програв по всіх напрямках, взимку буде можливість для наступу - генерал МілліВідео

15:30

"Пташка" Поліщук показала рідкісне фото красеня-брата

15:16

У Білому домі думають над постачанням ЗСУ касетних боєприпасів - CNNВідео

14:50

Армія України посилюється дронами: за 30 днів війська отримали 7 вітчизняних БПЛА - РезніковВідео

14:40

"Ти не один": DOROFEEVA заспіває Щедрик у незвичному дуеті та розповість про найособливіше Різдво

13:33

"Може бути і завтра": у Кремлі зробили цинічну заяву про завершення війни в Україні

13:08

"Капітуляцію Путіна можна прийняти стоячи": Данілов жорстко відповів Меркель щодо переговорів з РФ

13:00

Гороскоп на завтра 9 грудня: Овнам - енергія, Терезам - стреси, а Рибам - лінь

12:50

Кілька десятків псковських спецназівців згоріли живцем: боєць Нацгвардії розповів про оборону Харкова

12:42

"Нема сенсу повертатися до діалогів": Олена Зеленська розповіла про спілкування з родичами з РФ

12:17

"Маємо бути разом ми": Дорофєєва і Кацурін випустили спільний трек і кліп на ньогоВідео

12:17

З'явилося відео, як хворого Баскова водять під рукиВідео

Реклама
11:49

Росія отримала стусана під зад: Узбекистан відмовився від "газового союзу" з РФ

11:48

Це фіаско, диктатор: Путін став "невдахою року" за версією PoliticoВідео

11:41

Гороскоп Таро для Левів на 2023 рік: коли чекати подарунки долі, а коли - хороші грошіВідео

11:32

Крізь терни до моря. Єгипет чекає українців на відпочинок

11:20

"Почнеться активізація війни": військовий аналітик розповів, чого очікувати від ЗСУ взимкуВідео

10:50

На фронті загинув український актор і учасник Ліги Сміху Ярослав Гаркавко

10:40

"Буде Кобзону підкови кувати": ЗСУ ліквідували російського окупанта-коваля

10:08

"Важливо, щоб діалог з Кремлем тривав": Шольц знову виступив за переговори з ПутінимВідео

09:58

Кругом вороги: російські пропагандисти до тремтіння в колінах злякалися етнічних українцівВідео

09:18

Зеленський став найвпливовішою людиною в Європі за версією Politico

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиНовини телеграм
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиНоворічний манікюр
Рецепти
Консервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023Закуски
Персони
Віталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новини
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьМолодик у жовтніГороскоп на листопадГороскоп на тиждень
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода на листопадПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Вихідні у листопадіКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять