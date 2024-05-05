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Представник Німеччини на Євробаченні-2024 запропонував повернути на конкурс РФ

Анна Підгорна
5 травня 2024, 20:31
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Isaak зізнався, що дискваліфікація країни-окупанта йому не до душі.
Ісаак
Євробачення-2024 - учасник із Німеччини чекає РФ на конкурсі / колаж: Главред, фото: instagram.com/isaak.music

У 2022 році, після початку повномасштабної війни в Україні, організатори Євробачення ухвалили рішення заборонити учасникам з країни-агресора рф брати участь у музичному конкурсі. Це рішення багатьом здалося очевидним і цілком логічним, тим паче зараз, коли минуло вже понад два роки.

Проте досі залишилися ті, хто не розуміє, чому ізоляція країни-окупанта на всіх рівнях так важлива. Так нещодавно співак Isaak, учасник від Німеччини на Євробаченні-20224, у своєму інтерв'ю для видання ZDF видав один із найулюбленіших наративів російських пропагандистів про "артистів поза політикою".

"Навіщо виключати Ізраїль (з конкурсу - прим. редактора)? Чому б не повернути Росію? Ми тут музиканти, а не політики", - заявив Ісаак. У соціальних мережах ці слова артиста викликали хвилю хейту, через що видання видалило їх з інтерв'ю. Однак скріншоти з цитатою артиста вже розлетілися по всьому інтернету.

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До слова, роздуми Ісаака про дискваліфікацію росії з конкурсу в інтерв'ю все ж залишилися. Так артист упевнений, що країну-агресора не бажають бачити на Євробаченні зовсім не через війну, а через "відсутність свободи ЗМІ".

"В Ізраїлі є вільна журналістика, в Росії - ні. Щоб не підтримувати російську пропаганду, було, на жаль, вирішено не допускати Росію до участі. Тому в підсумку було ухвалено рішення допустити до участі Ізраїль, але не Росію. Мені це теж не подобається, але я можу це зрозуміти", - каже конкурсант від Німеччини.

Ісаак про участь рф на Євробаченні
Євробачення-2024 - учасник із Німеччини чекає на РФ на конкурсі / Скриншот із соцмережі Х

Євробачення-2024

Євробачення-2024 - 68-ий пісенний конкурс, який пройде 7, 9 та 11 травня в Мальме, Швеція, за участю конкурсантів з 37 країн. Змагання до Швеції "привезла" співачка Loreen ("Tattoo"), яка здобула перемогу на Євробаченні в 2023 році. Україна - постійний учасник Євробачення з 2003 року. За всю історію участі конкурсанти від України тричі посідали перше місце - у 2004 (Руслана - "Дикі танці"), 2016 (Джамала - "1944") та 2022 (гурт Kalush Orchestra - "Стефанія") роках.

Україна на Євробаченні-2024 - подробиці:

Нагадаємо, дует alyona alyona & Jerry Heil переміг на Національному відборі-2024 і поїде на Євробачення від України. Главред розповідав, про що пісня "Teresa & Maria", яка викликала стільки суперечок у Мережі.

Також сопілкар із Kalush Orchestra, гурту-переможця Євробачення-2022, висловився щодо перемоги alyona alyona і Jerry Heil на конкурсі. Тимофій Музичук оцінив шанси дуету.

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