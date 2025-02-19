Зрадниця Лоліта поскаржилася на жебрацьку пенсію в РФ

Мілявській доведеться жити на воді та хлібі, якщо її заощадження закінчаться.

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Лоліта Мілявська новини - Лоліта розповіла про свою пенсію / колаж: Главред, фото: instagram.com/lolitamilyavskaya

Коротко:

Лоліта втрачає прибуток через масове скасування її концертів

Артистка вирішила перевірити, що вона може собі дозволити на російську пенсію

Співачка-зрадниця Лоліта Мілявська і сьогодні пожинає плоди "голої вечірки", на якій вона запалювала в грудні 2023-го. Уже понад рік концерти артистки країною-окупантом скасовуються.

Виступів у Лоліти залишилося так мало, що це почало спускати співачку з небес на землю: рф - зовсім не рай, якщо ти не багатий і впливовий. Тепер Мілявська роздумує, як їй прожити на одну пенсію.

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Ролик із супермаркету, де вона розмірковує про своє виживання, артистка розмістила у своєму блозі в Telegram. Вона розповіла, що зараз її пенсія становить 27 тис. рублів. З них 24 тисячі вона щомісяця витрачає на квартплату. Виходить, що на проживання на місяць у Лоліти залишається 3 тисячі рублів. Співачка зніяковіла: розглядаючи ціни на продукти, вона дійшла висновку, що їжу (сухий сніданок, йогурт, хлібці, десяток яєць і ковбасу) вона може собі дозволити лише на п'ять днів, а весь інший час їй доведеться пити воду. Це, звісно, за умови, що вона не хворітиме.

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