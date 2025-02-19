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Зрадниця Лоліта поскаржилася на жебрацьку пенсію в РФ

Анна Підгорна
19 лютого 2025, 23:37
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Мілявській доведеться жити на воді та хлібі, якщо її заощадження закінчаться.
Лоліта Мілявська
Лоліта Мілявська новини - Лоліта розповіла про свою пенсію / колаж: Главред, фото: instagram.com/lolitamilyavskaya

Коротко:

  • Лоліта втрачає прибуток через масове скасування її концертів
  • Артистка вирішила перевірити, що вона може собі дозволити на російську пенсію

Співачка-зрадниця Лоліта Мілявська і сьогодні пожинає плоди "голої вечірки", на якій вона запалювала в грудні 2023-го. Уже понад рік концерти артистки країною-окупантом скасовуються.

Виступів у Лоліти залишилося так мало, що це почало спускати співачку з небес на землю: рф - зовсім не рай, якщо ти не багатий і впливовий. Тепер Мілявська роздумує, як їй прожити на одну пенсію.

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Ролик із супермаркету, де вона розмірковує про своє виживання, артистка розмістила у своєму блозі в Telegram. Вона розповіла, що зараз її пенсія становить 27 тис. рублів. З них 24 тисячі вона щомісяця витрачає на квартплату. Виходить, що на проживання на місяць у Лоліти залишається 3 тисячі рублів. Співачка зніяковіла: розглядаючи ціни на продукти, вона дійшла висновку, що їжу (сухий сніданок, йогурт, хлібці, десяток яєць і ковбасу) вона може собі дозволити лише на п'ять днів, а весь інший час їй доведеться пити воду. Це, звісно, за умови, що вона не хворітиме.

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Раніше Главред розповідав, що співачку-зрадницю Наташу Корольову "розтоптали" в РФ і обізвали колгоспницею. Негарні вбрання артистки вже стали притчею во язицех.

Також стало відомо, що путініста Микиту Джигурду покарали в Україні за його скандальні висловлювання про війну. Зокрема він збирався йти на фронт, щоб воювати на боці окупантів.

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Хто така Лоліта Мілявська

Лоліта Мілявська - естрадна співачка, актриса, телеведуча, режисер і продюсер українського походження, яка у військовому нападі РФ на Україну підтримала країну-терориста Росію.

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