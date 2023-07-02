"Практично не рухається": ЗМІ розповіли, як себе почуває хвора Мадонна

Зокрема, кажуть інсайдери, співачка залишається прикутою до ліжка – практично не рухається і її постійно нудить.

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Співачка Мадонна як і раніше сильно хвора / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Легендарна американська співачка і актриса Мадонна йде на поправку, проте відчуває себе ще дуже погано. Про це повідомляє портал TMZ з посиланням на оточення співачки.

Зокрема, співачка залишається прикутою до ліжка – практично не рухається і її постійно нудить. Крім того, 64-річна Мадонна відчуває сильну слабкість і знемогу. Інсайдери заявляють, що "хвороба продовжує руйнувати організм" співачки.

У зв'язку з такою ситуацією Мадонні, цілком ймовірно, доведеться скасувати масштабне світове турне Celebration, яке приурочене до сорокарічного ювілею її кар'єри. Гастролі повинно було стартувати 15 липня 2023 року з концерту в канадському Ванкувері.

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Є інформація, що у співачки розвинулася серйозна бактеріальна інфекція, проте точний діагноз поки залишається в секреті.

Нагадаємо, раніше популярна у всьому світі співачка Мадонна відклала своє майбутнє світове турне після того, як королева попмузики захворіла і була змушена провести кілька днів в реанімації.

Раніше також співачка назвала головні правила свого будинку, в якому виростила чотирьох дітей.

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