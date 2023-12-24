"Поклич іншого за 50 тисяч": Клопотенко назвав ціну своїх послуг кухаря вдома

Шеф-кухар Євген Клопотенко заявив, що він не готовий поставити ціну в 10 тисяч гривень за свої послуги, інакше йому доведеться постійно кудись їздити.

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Ми поставили з компанією ціну 250 тисяч гривень - Клопотенко / Колаж: Главред, фото: Instagram Е. Клопотенко, скріншот сайт Клопотенко

Відомий український ресторатор Євген Клопотенко розповів, який гонорар він просить за послуги кухаря вдома у замовника. Як з'ясувалося, сума досить чимала. Сам він каже, що можна покликати й іншого кухаря за 50 тисяч гривень.

В інтерв'ю ТСН він розповів про те, що запросити ресторатора в будинок, щоб він приготував їжу, коштує досить дорого.

"Ми поставили з компанією ціну 250 тисяч гривень. Тому замовляють нечасто. Мене двічі замовляли, але це конфіденційна інформація. Це були ось саме люди, які не дуже мене знали, вони сказали, що я обслуговуючий персонал. Але до них приходили друзі з-за кордону і говорили, що хочуть замовити цього шефа. А вони навіть не знали, хто я, тому що я для них занадто низький рівень", - сказав шеф кухар. відео дня

Також він додав, що якби не війна, ціна була б вже іншою.

"Я ставлю високу ціну через те, щоб менше їздити і менше робити. Якщо я поставлю цінник 10 тисяч гривень, то я тільки це і буду робити. У мене не буде часу на інші справи. Якби не було війни, я б поставив 15 тисяч доларів. Я поставив дорого - якщо ти реально бачиш в цьому цінність. Якщо ти хочеш поїсти смачно - поклич іншого крутого кухаря за 50 тисяч гривень", - підкреслив Євген Клопотенко.

Раньше Євген Клопотенко розкрив подробиці особистого життя. За словами ресторатора, він не перебуває у стосунках. Весь його час займає робота.

Нагадаємо, також Клопотенко здивував рішенням і приготував шаурму з борщу. Сам ресторатор вважає, що страва, більшою мірою, жарт, але йому сподобалося.

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