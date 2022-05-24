Позитив прокоментував роман з колишньою партнеркою по Танцях з зірками Юлією Сахневич

Позитив та Юлія Сахневич - Завгородній прокоментував роман / instagram.com/juli_sakhnevych

Український співак Олексій 'Позитив' Завгородній з початку повномасштабної війни в Україні займається волонтерством, зокрема є одним із співорганізаторів благодійної акції "Діти-дітям", яка створена для допомоги дітям-біженцям.

У його благодіяннях йому допомагає безліч артистів, зокрема з ним була помічена Юлія Сахневич - танцівниця, хореограф, і колишня партнерка Завгороднього по Танцях з зірками. Артистка також співпрацювала з групою MOZGI та дуетом Время и Стекло.

Ще в 2020 році, коли Сахневич і Завгородній вперше зустрілися на паркеті, як партнери, їм почали приписувати романтичні стосунки. Однак співак тоді був одружений, а чутки не підтвердилися.

Втім, зараз і Позитив, і танцівниця вільні, а спільна справа сприяє тому, щоб багато часу проводити разом. Не дивно, що плітки про їхній роман розгорілися з новою силою.

Не змогли обійти це питання увагою в ефірі Ранку з Україною Лілія Ребрик та Анатолій Анатоліч. Вони поцікавилися у Позитива, що ж насправді відбувається у нього з Сахневич. Артист відповів вельми двозначно: "Між нами точно… Ми дуже добре товаришуємо, і вона дійсно тут поруч з нами. Навіть акція "Діти - дітям" проходить за її підтримки, вона багато чого вигадала і допомогла, за що я їй дуже вдячний. Ми дійсно бачимось, ми дійсно поруч… Але крім цього я нічого не казатиму. Думаю, що це не на часі".

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Раніше співачка Надя Дорофєєва зізналася в коханні колишньому колезі по дуету Время и Стекло Олексію Завгородньому (Позитив).

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