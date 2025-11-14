Рус
"Вітаннячка нареченій": Тіна Кароль з'явилась з обручкою на пальці

Христина Трохимчук
14 листопада 2025, 12:42
Тіна Кароль опублікувала загадкове відео.
Тіна Кароль
Тіна Кароль натякнула на весілля / колаж: Главред, фото: instagram.com, Тіна Кароль

Ви дізнаєтесь:

  • Тіна Кароль з'явилась з обручкою
  • Як відреагували прихильники

Українська співачка Тіна Кароль здивувала прихильників несподіваним натяком на зміни в особистому житті. Артистка опублікувала у TikTok відео, на якому засвітила обручку на підмізинному пальці.

Виконавиця постала у білій мереживній сукні під пісню британської артистки RAYE "Where Is My Husband?" ("Де мій чоловік?"). У кадрі Тіна продемонструвала свою праву руку з обручкою та повторила слова треку: "Любий, де, чорт забирай, мій чоловік? Чому він так довго шукає мене?".

відео дня

"А що ж буде...", — підписала відео Кароль.

Тіна Кароль
Тіна Кароль показала обручку / скрін з відео

Фанати були здивовані таким натяком співачки на можливе весілля, зазначаючи, що не очікували подібних новин. Водночас прихильники запевнили, що підтримають артистку, якщо вона справді знайшла своє щастя.

Тіна Кароль
Прихильники чекають, коли Тіна Кароль покаже коханого / скрін з соцмереж
Тіна Кароль
Тіну Кароль назвали нареченою / скрін з соцмереж
Тіна Кароль
Тіна Кароль заінтригувала шанувальників / скрін з соцмереж

Кароль уже не вперше натякає на зміни у своєму особистому житті. Співачка зізнавалася, що лише через 12 років після втрати чоловіка Євгена Огіра готова знову відкрити серце для кохання. Також улітку артистка опублікувала в соцмережах фото в чорній сукні та звернулася до підписників із запитанням: "Є здогадки, що це буде?". Один із фанатів припустив, що йдеться про весілля, на що Кароль загадково відповіла: "Можливо, вже треба?".

Тіна Кароль
Тіна Кароль про весілля / фото: instagram.com, Тіна Кароль

Тіна Кароль — особисте життя

Особисте життя Тіни Кароль завжди залишалося під пильною увагою публіки, адже її історія кохання з продюсером Євгеном Огіром стала однією з найзворушливіших у вітчизняному шоу-бізнесі. Проте, у квітні 2013 року Євген Огір передчасно пішов із життя після тривалої боротьби з раком шлунка. Відтоді Тіна Кароль ретельно оберігає своє особисте життя від публічності.

Раніше Главред повідомляв, що російський співак Микита Пресняков може повернутися на батьківщину. Про такі наміри артиста гучно оголосив путініст Володимир Пресняков, однак на батьківщині на онука Алли Пугачової не чекає нічого хорошого.

Також засновниця "Території А" Анжеліка Рудницька пригадала, що для багатьох проукраїнських артистів стала розчаруванням зміна вектора Ірини Білик, яка була справжнім феноменом української сцени. Вона поділилась своєю реакцію на зміну у творчості артистки.

Про персону: Тіна Кароль

Тіна Кароль (Тетяна Ліберман) - українська співачка й актриса, телеведуча. Народна артистка України (2017), солістка Ансамблю пісні і танцю ЗСУ. Лауреатка пісенного конкурсу молодих виконавців "Нова хвиля 2005". З піснею "Show me your love" представляла Україну на "Євробаченні 2006", де посіла сьоме місце.

