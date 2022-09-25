"Втратила бажання взагалі вставати з ліжка": Тишкевич розповіла про відчай через хронічний біль

Катерина Тишкевич розповіла про депресію через хронічні болі / instagram.com/mrsketrin

Українська акторка Катерина Тишкевич, відома завдяки головним ролям в серіалах Безсмертник і Ніщо не трапляється двічі, все ще знаходиться в безплідних спробах встановити причину хронічного болю, який отруює їй життя протягом восьми років.

Лікарі розводять руками, знеболюючі не діють, не допомагають навіть ворожки з їх магічними ритуалами. На своїй сторінці в Instagram артистка зізналася, що на якомусь етапі вона була готова опустити руки, тому що занурювалася в депресію все глибше і глибше.

"Після стількох місяців постійного хронічного болю, я, не буду приховувати, поступово впала в дуже депресивний та тривожний стан. Від розуміння, що жодне нове лікування не знімає мені цю напругу, я стала багато плакати і втратила бажання взагалі вставати з ліжка", - розповіла Тишкевич.

З цього стану її вирвав відпочинок і лікування в санаторії на Заході України. Зараз вона відчуває себе набагато краще. Принаймні - ментально. Що дає їй сили продовжити боротьбу за власне життя без болю.

Катерина повідомила, що їй очікує ще одна консультація з одним з київських фахівців, так як з'явилася "нова версія, що провокує ці головні болі".

Катерина Тишкевич розповіла про депресію через хронічні болі / instagram.com/mrsketrin

Раніше Катерина Тишкевич розповіла про загадкову недугу, яка виснажує її важкими головними болями протягом восьми років - ні ліки, ні терапія не могли полегшити її страждання.

Все ускладнюється тим, що Тишкевич не можуть поставити діагноз. Поки вона чекає консультації у фахівців, її посадили на вкрай токсичний препарат, який трохи усуває симптоми.

Інші новини: