"Не ганьбіться": російський глянець написав про Джолі, "забувши", як називається Україна

Російський глянець зганьбився, написавши про Джолі / соцмережі

Російський глянець Elle Russia потрапив у скандал, вибравши сумнівну назву для статті про візит голлівудської актриси і посла ООН Анджеліни Джолі до Львова.

Редактори чомусь не захотіли вказувати назви міста, тому написав, що зірка вирішила випити кави "десь поблизу" Росії.

Крім цього, в матеріалі говорилося, що нібито українська влада хотіла зберегти в таємниці приїзд актриси, проте "чашка кави" зруйнувала їхні плани.

Автори не вказали в заголовку, куди саме приїхала знаменитість, проте цю інформацію все ж додали в текст новини.

"Анджеліна Джолі з рюкзаком і в тренувальних штанях замовляє каву десь поблизу. Актриса приїхала в Східну Європу зі спеціальною місією ООН", - написали вони.

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Користувачі мережі назвали таку подачу матеріалу ганьбою.

"Анджеліна Джолі приїхала в Україну, до Львова, щоб своїми очима побачити жертв російської агресії і підтримати дітей, яких росіяни бомбили в українському Краматорську на вокзалі, де вони намагалися сховатися від російських ракет, які вже зруйнували їхні будинки", "вона у Львові в Україні, боягузливі ви істоти", "в Україну вона приїхала, в Україну. Вчіть назву країн, слабкі безвольні представники країни-агресора", - писали в коментарях за публікацією.

читайте такожУ Росії "палахкотить" від візиту Джолі в Україну-заманюють актрису в "ЛДНР" горілкоюНагадаємо, під час візиту до Львова Джолі поговорила з волонтерами, подякувала їм за працю. Вислухала історії евакуйованих, які розповіли, що через терористичні дії Росії втратили все.

Актриса відвідала дітей в одному з медзакладів Львівщини. Вона поспілкувалася з малюками, постраждалими від ракетного удару росіян по вокзалу в Краматорську.