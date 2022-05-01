УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

"Не ганьбіться": російський глянець написав про Джолі, "забувши", як називається Україна

1 травня 2022, 13:39

У мережі гнівно висловилися про ганьбу російських "журналістів".

false
Російський глянець зганьбився, написавши про Джолі / соцмережі

Російський глянець Elle Russia потрапив у скандал, вибравши сумнівну назву для статті про візит голлівудської актриси і посла ООН Анджеліни Джолі до Львова.

Редактори чомусь не захотіли вказувати назви міста, тому написав, що зірка вирішила випити кави "десь поблизу" Росії.

Крім цього, в матеріалі говорилося, що нібито українська влада хотіла зберегти в таємниці приїзд актриси, проте "чашка кави" зруйнувала їхні плани.

Автори не вказали в заголовку, куди саме приїхала знаменитість, проте цю інформацію все ж додали в текст новини.

"Анджеліна Джолі з рюкзаком і в тренувальних штанях замовляє каву десь поблизу. Актриса приїхала в Східну Європу зі спеціальною місією ООН", - написали вони.

false
скріншот

Користувачі мережі назвали таку подачу матеріалу ганьбою.

"Анджеліна Джолі приїхала в Україну, до Львова, щоб своїми очима побачити жертв російської агресії і підтримати дітей, яких росіяни бомбили в українському Краматорську на вокзалі, де вони намагалися сховатися від російських ракет, які вже зруйнували їхні будинки", "вона у Львові в Україні, боягузливі ви істоти", "в Україну вона приїхала, в Україну. Вчіть назву країн, слабкі безвольні представники країни-агресора", - писали в коментарях за публікацією.

читайте такожУ Росії "палахкотить" від візиту Джолі в Україну-заманюють актрису в "ЛДНР" горілкоюНагадаємо, під час візиту до Львова Джолі поговорила з волонтерами, подякувала їм за працю. Вислухала історії евакуйованих, які розповіли, що через терористичні дії Росії втратили все.

Актриса відвідала дітей в одному з медзакладів Львівщини. Вона поспілкувалася з малюками, постраждалими від ракетного удару росіян по вокзалу в Краматорську.

viber
війна в Україні Анджеліна Джолі
Реклама
Популярне
"Найважчий період пройшов": астролог склав гороскоп для України на травень і розповів про перемогу"Найважчий період пройшов": астролог склав гороскоп для України на травень і розповів про перемогу Росіянка поскаржилася на те, як її з друзями побили українці в Греції за крики "Слава Росії"Росіянка поскаржилася на те, як її з друзями побили українці в Греції за крики "Слава Росії" Петросян похвалився сумкою за 4 тисячі доларів перед пораненим окупантом на облізлому ліжкуПетросян похвалився сумкою за 4 тисячі доларів перед пораненим окупантом на облізлому ліжку Лорак, Брежнєва і Меладзе виступлять перед росіянами на турецькому курортіЛорак, Брежнєва і Меладзе виступлять перед росіянами на турецькому курорті Пугачова святкувала День народження з Макаревичем в Ізраїлі - колишні фанати їх "закидали камінням"Пугачова святкувала День народження з Макаревичем в Ізраїлі - колишні фанати їх "закидали камінням"
Підтримайте Главред

Останні новини

13:48

Два місяці були в окупації: жителі села на Харківщині зі сльозами зустрічали захисників України

13:39

"Не ганьбіться": російський глянець написав про Джолі, "забувши", як називається УкраїнаВідео

13:38

Війська РФ намагалися штурмувати позиції на Донбасі: бійці ЗСУ завдали по окупантах удару у відповідьВідео

13:31

"Більшість - безрукі і безногі": журналіст розповів, як на околицю РФ привозять поранених окупантів

13:18

Бункерного тирана обвели навколо пальцяПогляд

Реклама
13:00

Гороскоп на завтра, 2 травня 2022: Левам - непередбачені витрати, Скорпіонам - доленосна зустріч

12:42

ПТРК Корсар у справі: на Харківщині нацгвардійці знищили БМП з окупантами та підбили танкВідео

12:34

ЗСУ відмовляється від радянської техніки і переходить на натівські зразки - Залужний

12:24

Якщо РФ забере свої війська з України, санкції проти неї може бути знято – очільниця МЗС ФРН БербокВідео

12:23

Гороскоп Таро на тиждень 2-8 травня: Близнюкам – гроші, Терезам - здійснення бажань, Рибам - підказки долі

12:14

Трагедія стане спусковим гачком небезпечних подій: як відіб'ється на Україні коридор затемнень 2022Відео

12:00

Йолка, яка народилася в Ужгороді, розважає росіян у Сочі і мовчить про війну на батьківщині

11:42

Українські воїни "Стугною" яскраво знищили елітний російський вертоліт Ка-52 "Алігатор"Відео

11:24

Le Monde: для України у війні з Росією минув час поступок, далі - перемога

11:21

Три сценарії війни: чого чекати УкраїніПогляд

11:15

"Навіть "ХНР" незручно оголошувати 9 травня": Арестович заявив, що армія РФ уже не здатна наступати

11:12

Удари Росії з Криму і робота ППО: в Одесі війська України знищили 7 літаків ворогаВідео

10:56

Українка героїчно врятувала 16 собак від російських окупантів

10:39

У радіусі до 50 км знищено буде все: експерт пояснив, куди РФ може завдати ядерний удар

10:20

Нацгвардієць відправив російського "Грача" фермерам на металобрухт, а пілота - на концерт КобзонаВідео

Реклама
10:14

Фомін тиждень 2022: значення кожного дня, заборони і традиції

10:06

Росія зібралася надовго захопити Херсон, щоб посилити окупацію Криму - розвідка БританіїВідео

09:58

Ворог вдарив ракетами по заводу або складу мінеральних добрив на Миколаївщині

09:18

Дивом вціліла після бомбардувань: у Бородянці під завалами будинку знайшли ікону

09:18

Антипутінська коаліція: чи зможе світ втихомирити кремлівського монстраПогляд

09:03

У Росії "палає" від візиту Джолі в Україну - заманюють актрису в "ЛДНР" горілкоюВідео

08:54

Кулеба і Блінкен повели телефонну розмову - обговорили допомогу Україні в $33 млрд

08:35

"Спецназ ріже їх по тилах, втрати величезні": Арестович про "успіхи" окупантів на підступах до Кривого РогуВідео

08:25

Вціліла лише піч: під Києвом пенсіонерка пекла паски на руїнах свого будинку

08:20

Гороскоп на сьогодні 1 травня 2022: Близнюкам - втрати, Терезам - погані знаки, Скорпіонам - підказки долі

08:05

У боях з російськими окупантами загинув легендарний "кіборг" з позивним "Багдад"

07:46

Окупанти перетворили завод на руїни: як виглядає Азовсталь зараз - фото із супутника

07:09

ЗСУ вдарили по ворогу: знищено 42 окупанти, новітню систему для приглушення БПЛА і два Орлана

07:00

Привітання з 1 травня - душевні листівки і картинки до свята

06:41

Путін - на порозі офіційного оголошення війни Україні – The Sun

06:23

Як Захід відмовляє Путіна не застосовувати "ядерну дубину"Погляд

05:38

Величезний удар по психіці Путіна: експерт пояснив, чому важливо було затопити крейсер МоскваВідео

05:00

"Можна видихнути": таролог назвала терміни корінного перелому у війніВідео

04:30

В Дії з'явилося нововведення, яке стосується сертифіката вакцинації: подробиці

03:40

Синоптик розповів, коли чекати спеки в Україні в травніВідео

Реклама
03:12

Військовий експерт вказав на слабкі місця армії РФ: "Це тягар, який гальмує успіх Путіна в Україні"Відео

02:40

Експерт розповів, чому ленд-ліз від США для України дуже важливий

02:07

Поглузувала з України: Наташа Корольова показала фото з Києва верхи на Кіркорові

01:30

ЗСУ здатні знищити Кримський міст, але є важливий нюанс - експертВідео

00:31

"Ніколи не забуде": Зеленський різко висловився щодо ворожих обстрілів Одеси

00:08

Окупантів "покришили" з технікою: Зеленський розповів про проблеми з підготовкою параду в МосквіВідео

00:05

Єрмак обговорив з радником Ердогана війну і гарантії безпеки

30 квітня, субота
23:46

Розстрілювали мирних людей: під Києвом знайшли двох колаборантів, які вбивали українцівВідео

23:18

Модель лупить окупантів на фронті: дівчина-військовослужбовець розповіла про війнуВідео

23:14

"Ми багато втратили": в УЄФА шокували заявою на підтримку російських спортсменівВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти