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Потап несподівано присвятив зворушливий трек своїй мамі

Дмитро Відоменко
1 березня 2024, 19:54
Репер і продюсер Потап зворушив шанувальників новою композицією "Мама", яку присвятив своїй рідній матері - Людмилі Потапенко.
Потап, мама Потапа.
Потап і його мама Людмила Потапенко / колаж Главред, фото УНІАН

Співак і продюсер Потап поділився з підписниками піснею, яку написав дуже давно і яку присвятив своїй матері.

Артист говорив, що раніше виконував трек "Мама" тільки для друзів і рідних в акустичній версії - під одну гітару. За його словами, він не наважувався ділитися настільки особистим із публікою.

"Уже не перший рік мої близькі просять, щоб я записав цей трек. Особливо наполягають ті, чиїх мам уже немає поруч. Я зважився і нарешті ця пісня побачила світ", - розповів Потап.

За словами Потапа, пісня присвячується всім матерям України. А зі своєю мамою Людмилою (тренеркою з плавання та колишньою чемпіонкою світу), каже артист, він у дуже близьких стосунках - вони постійно телефонують.

Хто такий Потап?

Олексій Андрійович Потапенко (сценічне ім'я - Потап) - український продюсер, автор і виконавець пісень, режисер, сценарист, композитор, телеведучий, майстер спорту з водного поло, заслужений артист України (2020).Учасник і продюсер таких музичних колективів, як "Потап і Настя", "Время и Стекло", MOZGI та ін., разом із якими написав і випустив понад 300 пісень, повідомляє "Вікіпедія".

Нагадаємо, нещодавно блогер Богдан Беспалов повідомив, що шлюб Каменських і Потапа на фінішній прямій через зради репера дружині.

Раніше Настя Каменських у гостях у Євгена Клопотенка розповіла, чи має вона проблеми у шлюбі з Потапом. Співачка зазначила, що знає про чутки, які кружляють навколо її сім'ї.

Також зірка "Кіборгів", відомий актор В'ячеслав Довженко - вперше після розлучення - розповів про новий роман. Артист розкрив подробиці особистого життя з обраницею.

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