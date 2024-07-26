Потап і Настя Каменських виступлять на одній сцені з "хорошими росіянами" - деталі

Настя Каменських і Потап погодилися виступити на фестивалі Лайми Вайкуле.

https://glavred.net/stars/potap-i-nastya-kamenskih-vystupyat-na-odnoy-scene-s-horoshimi-rossiyanami-detali-10583711.html Посилання скопійоване

Потап і Настя Каменських виступлять на одній сцені з росіянами / колаж: Главред, фото: instagram.com/kamenskux/?hl=uk

Популярна латвійська співачка Лайма Вайкуле, яка хоч і підтримує Україну в її боротьбі проти агресора РФ, але не ігнорує "хороших росіян", проводить фестиваль у Юрмалі.

Артистка запросила багатьох українських зірок, але вже відомо, що Оля Полякова та Надя Дорофєєва відмовилися від участі. А ось, як стало відомо із соцмережНасті Каменських і Потапа, вони вирушили до Юрмали.

відео дня

Хоча таке рішення, здається, вже не дивує шанувальників артистів, адже нещодавно Каменських публічно заявила, що не збирається відмовлятися від своїх російськомовних хітів. А Потап, який під час повномасштабної війни в Україні виїхав за кордон, дав у Німеччині концерт у проросійському клубі, де виконував російськомовні хіти.

Потап і Настя Каменських полетіли в Юрмалу / фото: скрін instagram.com/realpotap/

Фестиваль Лайми Вайкуле "Laima Rendezvous Jurmala" - міжнародний фестиваль популярної музики, створений латвійською співачкою, лауреатом премії "World Music Awards" Лаймою Вайкуле.

Фестиваль проходить з 2015 року щорічно в Юрмалі в концертному залі "Дзінтарі", збираючи на своїй сцені як популярних, так і виконавців-початківців поп- і рок-музики, джазу, шансону і класичної музики.

Потап - останні новини по темі

Раніше відома світська журналістка Аліна Доротюк назвала Потапа найбільш "зашкварною" українською зіркою, яка кожною своєю дією змушує її сьогодні дивуватися.

Також Потап публічно звернувся до Насті Каменських із проханням не кидати його. Його пасаж зіркова дружина залишила без уваги, що багатьом здалося дивним на тлі чуток про розлучення пари.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред