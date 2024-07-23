Навіть говорити про неї не захотіла: від Насті Каменських відреклася хрещена мама - причина

Алла Кудлай засудила артистів, які виконують російськомовні пісні і промовчала про Настю Каменських.

https://glavred.net/stars/dazhe-govorit-o-ney-ne-zahotela-ot-nasti-kamenskih-otreklas-krestnaya-mama-prichina-10582862.html Посилання скопійоване

Алла Кудлай не захотіла говорити про Настю Каменських / колаж: Главред, фото: instagram.com/kamenskux/?hl=uk

Народна артистка України Алла Кудлай, яка є хрещеною мамою співачки Насті Каменських, висловилася про артистів, які продовжують співати мовою країни-терориста РФ. Зазначимо, нещодавно Каменських заявила, що не відмовлятиметься від своїх російськомовних хітів.

В інтерв'ю Аліні Доротюк Кудлай поділилася, що не розуміє артистів, які продовжують співати російською і що рано чи пізно за свої вчинки доведеться відповісти всім.

"Це їхня особиста справа. Звичайно, засуджую, але це їхня справа. Нехай вирішують так, як вони хочуть. Відповідати всім доведеться за вчинені такі речі", - сказала артистка.

А ось коли Доротюк запитала, як Кудлай ставиться до вчинків своєї похресниці, співачка відмовилася відповідати на запитання.

"Давайте я не буду на це відповідати. Це для мене болюче питання... Яка різниця? Я не хочу і все!" - відхрестилася Кудлай.

Дивіться відео інтерв'ю Алли Кудлай:

Настя Каменських інфографіка / Главред

Хто така Настя Каменських? Настя Каменських - українська співачка і телеведуча. Зараз вона працює під творчим псевдонімом NK, який ознаменував початок її сольної кар'єри. Усього за два роки Насті Каменських вдалося вийти на міжнародну музичну арену і попрацювати зі світовими зірками в музиці. Її дебютний англо-іспаномовний трек NK "Peligroso" очолив чарти Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

Настя Каменських - останні новини по темі

Зазначимо, Настя Каменських, яка на початку своєї музичної кар'єри могла похвалитися пишними формами, розповіла про те, як важко їй далося схуднення. Артистка написала, що все своє життя вона намагалася контролювати кожен його аспект.

А також нещодавно Настя Каменських звернулася до Потапа з приводу річниці їхнього весілля. На своїй сторінці в соцмережах артистка опублікувала фото з чоловіком, а також написала ніжне послання.

Вас може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред