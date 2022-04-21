Потап і Настя Каменських закликали посилити "покарання" від РФ: "нікому не потрібна така раша"

Потап і Настя Каменських закликали посилити "покарання" від РФ / instagram.com/realpotap/

Українські артисти Потап і Настя Каменських потрапили в "чорний список" Росії. Їм заборонили в'їзд в країну-агресор на 50 років.

Обмеження діятиме до 2072 року. Рішення пов'язане з критикою війни, яку Росія розв'язала в Україні.

На своїй сторінці в Instagram Потап вже відреагував на таке "покарання".

"Наша з Настею реакція на заборону в'їзду в Росію на 50 років)) чого так мало! Вимагаю по 200 кожному!!! Нікому не потрібна така раша, особливо російським, гордість бути в цьому списку! Слава Україні", - написав виконавець.

Кому заборонили в'їзд до Росії

Також в так званий "чорний список" увійшли Антон Птушкін, Андрій Бєдняков, Іван Дорн, Алан Бадоєв, Монатік, Микита Алексєєв, Макс Барських (Микола Бортник), Джамала, Надія Дорофєєва, Святослав Вакарчук, Андрій Данилко і багато інших.

читайте також"Твоїх одноплемінників, Сергію, всі тут тримають за лохів": Потап відповів "російському Патріоту" БезруковуНагадаємо в Україні створили платформу зі списком артистів, блогерів і політиків, які підтримують війну Росію проти України.

У список вносять тих, хто підтримує або мовчки терпить війну і путінський режим, поширює фейки про війну РФ проти України, замовчує дії агресора.

Читайте також: