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Посіла: дружина Решетника розповіла, як у неї на очах тонув син

Олена Кюпелі
26 червня 2025, 22:25
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Христина Решетник розповіла про те, яку непросту ситуацію, що трапилася в басейні.
Христина Решетник із сім'єю
Христина Решетник із сім'єю / колаж: Главред, фото: instagram.com, Христина Решетник

Коротко:

  • Про що розповіла Христина Решетник
  • Як вона пережила небезпечну подію

Дружина українського відомого ведучого Григорія Решетника - блогерка Христина Решетник розповіла про те, як тонув один із трьох її синів.

Про це вона розповіла в сторіз на своїй сторінці в Instagram.

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Так, Решетник розповіла історію про те, що її син купався в басейні. За її словами син Саша, який умів плавати, заліз на надувний матрац. "Мені здавалося, що в басейні - точно не в морі", - ділиться вона.

Христина Решетник про те, як тонула її дитина
Христина Решетник про те, як тонула її дитина / Фото Instagram/ kristina_reshetnik

"Я на секунду відвернулася, заговорилася з подругою, а Саша в цей момент перекинувся з матраца. І почав тонути. Дітей багато, всі щось кричать. Тому його толком ніхто й не чув", - додає дружина Решетника.

За словами дружини телеведучого, подруга одразу побачила те, що трапилося, і просто в одязі стрибнула, щоб витягнути хлопчика. Вона додає, що багато читала про такі ситуації, але не думала, що таке може трапиться і з нею.

"Від дітей у водоймах, басейнах, взагалі не можна відходити ні на секунду", - пише вона.

Христина Решетник про те, як тонула її дитина
Христина Решетник про те, як тонула її дитина / Фото Instagram/ kristina_reshetnik

Утім, ця історія виявилася прев'ю до чергової рекламної інтеграції, цього разу зі страховою компанією.

Водночас підписники багатодітної матері стали ділитися своїми історіями про те, що може трапиться з дітьми на воді і чому з ними потрібно бути напоготові.

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