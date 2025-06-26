Посіла: дружина Решетника розповіла, як у неї на очах тонув син

Коротко:
- Про що розповіла Христина Решетник
- Як вона пережила небезпечну подію
Дружина українського відомого ведучого Григорія Решетника - блогерка Христина Решетник розповіла про те, як тонув один із трьох її синів.
Про це вона розповіла в сторіз на своїй сторінці в Instagram.
Так, Решетник розповіла історію про те, що її син купався в басейні. За її словами син Саша, який умів плавати, заліз на надувний матрац. "Мені здавалося, що в басейні - точно не в морі", - ділиться вона.
"Я на секунду відвернулася, заговорилася з подругою, а Саша в цей момент перекинувся з матраца. І почав тонути. Дітей багато, всі щось кричать. Тому його толком ніхто й не чув", - додає дружина Решетника.
За словами дружини телеведучого, подруга одразу побачила те, що трапилося, і просто в одязі стрибнула, щоб витягнути хлопчика. Вона додає, що багато читала про такі ситуації, але не думала, що таке може трапиться і з нею.
"Від дітей у водоймах, басейнах, взагалі не можна відходити ні на секунду", - пише вона.
Утім, ця історія виявилася прев'ю до чергової рекламної інтеграції, цього разу зі страховою компанією.
Водночас підписники багатодітної матері стали ділитися своїми історіями про те, що може трапиться з дітьми на воді і чому з ними потрібно бути напоготові.
Любиш чутки, плітки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Останні новини шоу-бізнесу
Як повідомляв Главред, відома ведуча і модель Олександра Кучеренко розповіла шанувальникам, що побувала в Парижі і там знялася в рекламі. Кучеренко показала шанувальникам, як проходили зйомки, виявляється, вона брала участь разом із французьким пожежником.
А також Ольга Сумська висловила свою думку про те, що український співак Василь Зінкевич отримує скромну пенсію в розмірі 5 тисяч гривень. Також у публікації Сумська відзначила українського президента Володимира Зеленського.
Вас також може зацікавити:
- "Процес складний": дружина Решетника показала, який будинок вони купили
- Дружина телеведучого Решетника попила кави в цибулі за 525 тисяч гривень
- Дружина Григорія Решетника потрапила до лікарні - що трапилося
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред