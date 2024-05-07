Популярна українська співачка оголосила про третю вагітність

Сьогодні в української співачки Ірини Федишин сталося відразу дві знаменні події. По-перше, у неї відбулася прем'єра кліпу на новий трек "Секрет".
У зйомках чуттєвого відео взяв участь і чоловік артистки - її музичний продюсер Віталій Човник. Наприкінці ролика він наближається до дружини і ніжно торкається її вже помітно кругленького животика.
Так стало відомо, що подружжя чекає на третю дитину. Федишин поки не коментувала цю свою сімейну "прем'єру". У коментарях до кліпу шанувальники Ірини вітають співачку з майбутнім поповненням і гадають, якої статі буде дитина.
Ірина Федишин та Віталій Човник одружилися 2006 року. Разом пара вже виховує двох синів - Юрія (2011 р.н.) та Олега (2015 р.н.).
Хто така Ірина Федишин?
Ірина Федишин - українська співачка, поет-пісняр, композитор. Випустила 6 альбомів і три збірки. Двічі отримувала премію "Пісня року" (2017, 2021). Брала участь у шоу "Голос країни-8".
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