Популярна українська актриса перенесла операцію: що сталося

Анна Саліванчук показала себе під час непростої операції.

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Анна Саліванчук потрапила на операцію/ колаж: Главред, фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Українська акторка Анна Саліванчук, яка цього літа зазнала нелегкої травми руки, поділилася черговим фото, яке налякало її шанувальників.

Зокрема, як написала вона в сторіз на своїй сторінці в Instagram, їй довелося перенести ще одну операцію. Акторка не стала тягнути інтригу, а одразу розповіла, що ж сталося.

Так, Саліванчук розповіла, що їй одним махом довелося видалити три зуби мудрості. Ба більше, операцію проводили під наркозом, адже зуби мудрості були п'ятикореневими. Проте, хоч операція і була складною, але, на щастя, пройшла успішно.

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Анна Саліванчук на операції / Фото Instagram/salivanchuk.anna

Саліванчук також показала себе просто в кріслі у стоматолога і заявила, що їй було смішно.

Хто така Анна Саліванчук Анна Валеріївна Саліванчук - українська актриса театру і кіно. Актриса Київського академічного драматичного театру на Подолі. У 2006 році закінчила Київський національний університет театру, кіно і ТБ ім. І. К. Карпенка-Карпенка. І. К. Карпенка-Карого.

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Нагадаємо, раніше Саліванчук отримала серйозну травму під час відпочинку в Хорватії. На прогулянці кам'янистим берегом артистка посковзнулася і впала. Удар виявився такої сили, що кілька годин вона не могла без гострого болю навіть зітхнути.

Раніше також Саліванчук зізналася, що думка про військову службу досить часто відвідує її. "Ця думка не покидає мене досі. Я можу бути нормальним медиком", - каже Саліванчук. Єдине, що відділяє її від остаточного рішення, це відповідальність за двох неповнолітніх дітей.

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