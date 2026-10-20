Захистив побратима від дрона: на фронті загинув популярний блогер

Коротко:
- Як загинув захисник України
- Хто повідомив про смерть блогера
На війні проти російських окупантів загинув українськийYouTube-блогер Кирило Солошенко, відомий під псевдонімом "Кирюша Аккуратный". Йому було 35 років.
Як повідомляє ТСН, військовослужбовець закрив власним тілом товариша по службі під час атаки ворожої FPV-дрони.
Про трагічну новину повідомив близький друг Кирила, блогер Богдан. Він присвятив загиблому емоційний допис у соціальних мережах та оголосив збір коштів для матері захисника.
Друг блогера зізнався, що досі не може повірити в те, що сталося. Він назвав Кирила однією з найсвітліших людей у своєму житті та написав, що той заслуговував на довгі роки попереду.
"Ти мав дожити до глибокої старості й стати класним дідусем із татуюваннями та неймовірними історіями для онуків", - написав Богдан, згадуючи загиблого друга.
Після загибелі Кирила його близькі звернулися до підписників із проханням підтримати його матір. За словами друга блогера, жінка залишилася без сина, тому для неї організували збір фінансової допомоги.
Богдан наголосив, що зараз важливо не лише вшанувати пам’ять загиблого, а й допомогти його рідній людині пережити важку втрату.
Чим був відомий Кирило Солошенко
Кирило вів YouTube-блог під назвою "Кирюша Аккуратный" і був відомий своїй інтернет-аудиторії. Після початку повномасштабного російського вторгнення він долучився до захисту України.
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