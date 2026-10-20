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Крістіні Епплгейт помилково поставили невиліковний діагноз: стан погіршується

Олена Кюпелі
20 жовтня 2026, 18:04
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Популярна американська актриса не відчула полегшення, коли їй "скасували" діагноз.
Крістіна Епплгейт серйозно хвора
Крістіна Епплгейт серйозно хвора / Колаж Главред, фото Instagram/christinaapplegate

Коротко:

  • Що пережила актриса, коли їй "зняли" діагноз
  • Що зараз відбувається з її станом

Популярна голлівудська актриса Крістіна Епплгейт зробила несподівану заяву щодо свого здоров’я. Через п’ять років після встановлення діагнозу "розсіяний склероз" лікарі повідомили зірці, що вона, ймовірно, не страждає на це захворювання.

Як пише Page Six, однак ця новина не принесла полегшення: важкі симптоми нікуди не зникли, а сама актриса зізнається, що її стан продовжує погіршуватися.

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Про те, що сталося, 54-річна Епплгейт розповіла у своєму подкасті MeSsy, який вона веде разом з актрисою Джеймі-Лінн Сіглер. Після семимісячної перерви Крістіна повернулася до запису випусків і поділилася тим, що пережила за цей час.

Крістіна Епплгейт невиліковно хвора
Крістіна Епплгейт невиліковно хвора / Фото Instagram/christinaapplegate

За словами актриси, лікарка повідомила їй, що діагноз "розсіяний склероз" був поставлений помилково. Епплгейт зізналася, що не змогла сприйняти цю новину як привід для радості: попри перегляд діагнозу, фізичні проблеми залишилися колишніми.

Зірка підкреслила, що не відчула жодного поліпшення. Більше того, їй здається, що стан погіршується. Тепер медикам доведеться заново з’ясувати, що саме викликає симптоми, які мучать її з 2021 року.

"Я знову опинилася у вихідній точці, бо не знаю, що зі мною відбувається", - пояснила Епплгейт, додавши, що лікарі мають намір провести додаткове дослідження її медичної історії.

Актриса також розповіла, що пережила глибоку депресію після новини про перегляд діагнозу. За її словами, хвороба фактично зупинила її життя і позбавила можливості продовжувати звичну роботу.

Актриса, як і раніше, не може нормально ходити

Незважаючи на нові відомості від лікарів, повсякденне життя Епплгейт залишається вкрай складним. Вона розповіла, що досі користується інвалідним візком, коли приїжджає на медичні прийоми, оскільки не може самостійно пройти відстань від автомобіля до кабінету.

"Нічого чарівного не сталося, коли мені сказали, що у мене немає розсіяного склерозу", - поділилася актриса.

Крістіна Епплгейт
Крістіна Епплгейт серйозно хвора / ua.depositphotos.com

У 2021 році Епплгейт публічно повідомила про діагноз, який серйозно змінив її життя та кар’єру. Захворювання центральної нервової системи може супроводжуватися м’язовою слабкістю, порушеннями чутливості, зору та іншими симптомами. Однак тепер фахівцям належить встановити, чим насправді пояснюється стан зірки.

Протягом останніх років Епплгейт відкрито розповідала про життя з важкими симптомами та підтримувала людей з аналогічним діагнозом. Разом із Джеймі-Лінн Сіглер вона стала однією з помітних публічних постатей, які говорять про розсіяний склероз та пов’язані з ним труднощі.

Тому перегляд діагнозу викликав у неї не лише розгубленість, а й почуття провини перед людьми, з якими вона ділилася своїм досвідом. Актриса зізналася, що тепер їй складно зрозуміти, яке місце вона посідає в спільноті, з якою була тісно пов’язана.

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Зазначимо, як повідомляв Главред, що в американському місті Санрайз, штат Флорида, була затримана Владислава Роговенко (Колесніченко), яка прославилася завдяки участі в шоу "Від пацанки до панянки".

Раніше також американський актор Річард Ріл, знайомий глядачам за культовою комедією "Офісний простір" (Office Space), помер у віці 78 років.

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Про особу: Крістіна Епплгейт

Крістіна Епплгейт - американська актриса, кінопродюсерка, телепродюсерка, танцівниця та філантропка. Лауреатка премії "Еммі" (2003), номінантка на премії "Золотий глобус" (1999, 2008, 2009, 2020) та "Тоні" (2005). Володарка зірки на голлівудській "Алеї слави" за внесок у розвиток телебачення (2022).

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