Українців попередили про відключення світла: як діятимуть графіки 21 жовтня

Ситуація в енергосистемі може змінюватися, а час і обсяг застосування відключень за конкретною адресою слід уточнювати.

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Відключення світла 21 жовтня / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Що відомо:

В Україні 21 жовтня запровадять погодинні відключення світла

Відключення діятимуть і з 06:00 до 23:59

Обсяг обмежень становитиме від 1 до 2 черг

У вівторок, 21 жовтня, у частині областей України запровадять погодинні відключення електроенергії для всіх категорій споживачів.

Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських атак на енергооб’єкти. Про це повідомили в Укренерго.

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За даними енергетиків, графіки погодинних відключень діятимуть із 06:00 до 23:59. Їхній обсяг становитиме від однієї до двох черг.

У цей самий період, із 06:00 до 23:59, для промислових споживачів застосовуватимуть графіки обмеження потужності.

Черги відключень / Інфографіка: Главред

Енергетики попереджають, що ситуація в енергосистемі може змінюватися через російські обстріли. Споживачам радять стежити за повідомленнями та графіками на офіційних сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у своїх регіонах.

"Коли світло з’являється за графіком – будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо!" - наголошують в компанії.

Якими можуть бути відключення взимку - думка експерта

Взимку в Україні відключення електроенергії можуть тривати не менше шести годин на добу. За прогнозом енергетичного експерта Станіслава Ігнатьєва, при середньодобовій температурі -10 °C та за відсутності нових значних обстрілів світло можуть відключати вранці на дві години, а ввечері - на три-чотири години.

За його словами, найбільш відчутні обмеження можуть торкнутися Києва та Київської області, а також регіонів поблизу лінії фронту: Одеської, Миколаївської, Херсонської, Запорізької, Дніпропетровської, Сумської та Чернігівської областей.

Експерт зазначив в ефірі "Ранок.LIVE", що найскладнішими для енергосистеми будуть ранкові та вечірні години, коли споживання електроенергії зростає. Взимку сонячна генерація працюватиме менш ефективно, тому можливості збалансувати енергосистему будуть обмеженими.

"Найскладніший час - це ранкові та вечірні години, коли виникають піки споживання електроенергії. Взимку сонячна генерація працюватиме неефективно, тому нам фактично не буде чим балансувати енергосистему", - підкреслив Ігнатьєв.

Генерація електроенергії / Інфографіка: Главред

Відключення світла - останні новини

Як писав Главред, Російські війська у вівторок, 20 жовтня, атакували енергетичну інфраструктуру Києва. У Шевченківському районі зафіксували влучання в один з енергетичних об’єктів. За даними ДТЕК, через атаку на енергетичні об’єкти столиці частково знеструмлені Шевченківський, Святошинський, Солом’янський і Печерський райони Києва.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко вважає, що масштабні відключення електроенергії цієї зими можливі в Києві, Одесі, Кривому Розі та Харкові, проте сценарію з багатотижневими знеструмленнями для більшої частини країни немає.

Раніше голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко попередив про можливі тривалі відключення світла в столиці. Він зазначив, що кияни можуть залишатися без світла до 14–16 годин на добу в разі нових атак.

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Про компанію: "Укренерго" ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

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