Українців попередили про відключення світла: як діятимуть графіки 21 жовтня

Що відомо:
- В Україні 21 жовтня запровадять погодинні відключення світла
- Відключення діятимуть із 06:00 до 23:59
- Обсяг обмежень становитиме від 1 до 2 черг
У вівторок, 21 жовтня, у частині областей України запровадять погодинні відключення електроенергії для всіх категорій споживачів.
Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських атак на енергооб’єкти. Про це повідомили в Укренерго.
За даними енергетиків, графіки погодинних відключень діятимуть із 06:00 до 23:59. Їхній обсяг становитиме від однієї до двох черг.
У цей самий період, із 06:00 до 23:59, для промислових споживачів застосовуватимуть графіки обмеження потужності.
Енергетики попереджають, що ситуація в енергосистемі може змінюватися через російські обстріли. Споживачам радять стежити за повідомленнями та графіками на офіційних сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у своїх регіонах.
"Коли світло з’являється за графіком – будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо!" - наголошують в компанії.
Якими можуть бути відключення взимку - думка експерта
Взимку в Україні відключення електроенергії можуть тривати не менше шести годин на добу. За прогнозом енергетичного експерта Станіслава Ігнатьєва, при середньодобовій температурі -10 °C та за відсутності нових значних обстрілів світло можуть відключати вранці на дві години, а ввечері - на три-чотири години.
За його словами, найбільш відчутні обмеження можуть торкнутися Києва та Київської області, а також регіонів поблизу лінії фронту: Одеської, Миколаївської, Херсонської, Запорізької, Дніпропетровської, Сумської та Чернігівської областей.
Експерт зазначив в ефірі "Ранок.LIVE", що найскладнішими для енергосистеми будуть ранкові та вечірні години, коли споживання електроенергії зростає. Взимку сонячна генерація працюватиме менш ефективно, тому можливості збалансувати енергосистему будуть обмеженими.
"Найскладніший час - це ранкові та вечірні години, коли виникають піки споживання електроенергії. Взимку сонячна генерація працюватиме неефективно, тому нам фактично не буде чим балансувати енергосистему", - підкреслив Ігнатьєв.
Відключення світла - останні новини
Як писав Главред, Російські війська у вівторок, 20 жовтня, атакували енергетичну інфраструктуру Києва. У Шевченківському районі зафіксували влучання в один з енергетичних об’єктів. За даними ДТЕК, через атаку на енергетичні об’єкти столиці частково знеструмлені Шевченківський, Святошинський, Солом’янський і Печерський райони Києва.
Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко вважає, що масштабні відключення електроенергії цієї зими можливі в Києві, Одесі, Кривому Розі та Харкові, проте сценарію з багатотижневими знеструмленнями для більшої частини країни немає.
Раніше голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко попередив про можливі тривалі відключення світла в столиці. Він зазначив, що кияни можуть залишатися без світла до 14–16 годин на добу в разі нових атак.
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Про компанію: "Укренерго"
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