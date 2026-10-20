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"Броня не вічна": відомий співак закликав українців не відвертатися від війни

Віталій Кірсанов
20 жовтня 2026, 20:47
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Мирослав Кувалдін служить у підрозділі "Культурний десант".
Екс-фронтмен гурту The ВЙО закликав українців не відвертатися від війни
Екс-фронтмен гурту The ВЙО закликав українців не відвертатися від війни / колаж: Главред, фото: instagram.com/mjkuvaldin

Коротко:

  • Мирослав Кувалдін підтримує військових музикою та спілкуванням
  • Армійська служба змінила особисті пріоритети музиканта

Український музикант і військовослужбовець Мирослав Кувалдін звернувся до цивільних із закликом не сприймати війну як щось далеке від їхнього повсякденного життя. За його словами, кожен повинен розуміти, що одного дня зіткнутися з її реальністю може будь-яка людина. Про це він розповів в інтерв’ю виданню "Інтент".

Співак із гурту The ВЙО служить у підрозділі "Культурний десант". Разом із колегами він відвідує українських військових, підтримуючи їх музикою та спілкуванням. Як зізнається артист, служба в армії суттєво змінила його погляди на життя: навчила відповідальності, допомогла позбутися гордині та змусила по-новому ставитися до часу.

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При цьому Кувалдін вважає, що між військовими та цивільними не повинно бути поділу на два окремі світи. Усі українці живуть в одній реальності й протистоять спільному ворогу, тому важливо навчитися розуміти одне одного.

"Вони не усвідомлюють, що військові - такі самі цивільні люди, і мало хто з них планував йти на війну. Що це реальність, яка може постукати у двері кожного. Щоб зрозуміти іншого, завжди треба поставити себе на його місце. Ніхто не застрахований, броня не вічна. І всі ці штампи на кшталт "не хочеш допомагати своїй армії - будеш допомагати ворожій" - це не просто слова, це жорстока правда", - підкреслив співак.

Музикант також звернув увагу на необхідність взаєморозуміння всередині українського суспільства. На його думку, внутрішні конфлікти та суперечки забирають сили, які зараз необхідні для протистояння російській агресії. При цьому він закликає враховувати, що у людей у тилу теж є свої проблеми та переживання.

Кувалдін висловив надію, що українці зможуть подолати розбіжності та зосередитися на спільній меті.

"Важливо розуміти, що ці люди теж не винні. Я дуже сподіваюся на взаєморозуміння. Нам усім потрібно зрозуміти: у нас один спільний ворог, і ми не маємо права витрачати сили на внутрішні чвари. Навпаки, потрібно стояти спиною до спини, щоб відбивати зовнішню агресію", - зазначив військовослужбовець.

"Я пішов у ЗСУ, як у монастир"

Армійська служба змінила й особисті пріоритети музиканта. За словами Кувалдіна, вона вимагає значних часових витрат, але водночас вчить дисципліні та відповідальності за власні дії. Тепер артист чітко розуміє, наскільки рішення однієї людини можуть впливати на безпеку оточуючих.

"Я пішов у ЗСУ, як у монастир. Знаєте, як ченці йдуть на послух. Ти повинен усвідомити, що більше не покладаєшся на себе і просто виконуєш накази", - пояснив він.

Важливою частиною служби Кувалдіна є зустрічі з українськими захисниками. Однак, як зазначає артист, далеко не кожне відвідування військових закінчується музичним виступом. Іноді бійці повертаються після виконання бойових завдань, переживають втрати або настільки виснажені, що їм не до концертів.

У таких ситуаціях учасники "Культурного десанту" не наполягають на виступах, а просто проводять час із військовими: спілкуються, слухають їхні історії та п’ють разом чай.

Ще одним способом справлятися з важкими переживаннями Кувалдін вважає гумор. На його думку, навіть чорний гумор може виконувати функцію психологічного захисту, якщо жарти не переходять особистих меж.

Цей досвід позначається й на творчості "Культурного десанту": у музичних виступах і текстах з’являються нові інтонації, які краще передають переживання та повсякденну реальність українських військових.

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Про гурт: The ВЙО

The ВЙО (The Vyo) - музичний гурт, який вважається першопрохідцем і піонером українського реггі. Колектив був заснований у 1991 році в місті Кобеляки Полтавської області.

Засновники та лідери: фронтмен і вокаліст Мирослав Кувалдін (харизматичний співак нігерійського походження) та гітарист Сергій Підкаура.

Гурт гучно заявив про себе у 1995 році на фестивалі "Червона рута", посівши 3-тє місце з піснею "Ганджа". Наприкінці 90-х вони активно знімали кліпи та співпрацювали з культовою хіт-парадною програмою "Територія А". У 2000 році проект тимчасово призупинив діяльність, але у 2008-му музиканти знову об’єдналися. У 2018 році вони брали участь у Національному відборі на Євробачення з піснею Nganga.

Серед ключових альбомів - "Вироби з пластмаси" (1998), "Ganja" (2008), "Є?" (2012), "Мапа" (2014) та "Зелений" (2017).

Пісні гурту звучать і в сучасній поп-культурі - наприклад, трек гурту увійшов до офіційного саундтреку довгоочікуваної гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl (2024).

З початком повномасштабної війни лідер гурту Мирослав Кувалдін мобілізувався до лав ЗСУ, служить у 59-й ОМПБр і є частиною "Культурного десанту", підтримуючи захисників на передовій своєю творчістю.

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