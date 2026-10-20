Київ частково залишився без світла після атаки РФ: що відомо про наслідки

Унаслідок дронової атаки РФ на Київ пошкоджені будівлі в кількох районах, а частина споживачів залишилася без електропостачання.

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Атака на енергообʼєкт в Києві / Колаж: Главред, фото: скриншот, ДСНС

Коротко:

Через атаку РФ частина чотирьох районів Києва залишилася без світла

У Голосіївському районі пошкоджені будівлі НАН, банків і житлові будинки

Від початку доби в Києві одна людина загинула, ще 12 дістали поранення

Російські війська у вівторок, 20 жовтня, атакували енергетичну інфраструктуру Києва. У Шевченківському районі зафіксували влучання в один з енергетичних об’єктів.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко. За його словами, на місце влучання прямують екстрені служби.

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"У Шевченківському районі влучання в один з енергообʼєктів. Екстрені служби прямують на місце", - йдеться в повідомленні.

За даними ДТЕК, через атаку на енергетичні об’єкти столиці частково знеструмлені Шевченківський, Святошинський, Солом’янський і Печерський райони Києва.

Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання. Фахівці намагаються якомога швидше повернути світло мешканцям знеструмлених районів.

Генерація електроенергії / Інфографіка: Главред

Що відомо про атаку на Київ вдень 20 жовтня

Нагадаємо, за даними КМДА, під час денної атаки російських дронів на Київ поранення дістали п’ятеро людей. Наслідки обстрілу зафіксували в кількох районах столиці. Зокрема, у Голосіївському районі уламки безпілотника влучили в будівлю Національної академії наук України. Також пошкоджені будівлі ПриватБанку й Ощадбанку та три житлові будинки.

У Солом’янському районі зафіксували влучання в будівлю Інституту Стражеска, а в Шевченківському - в енергетичний об’єкт. Через знеструмлення тимчасово зупинявся рух метрополітену.

Загалом, за даними КМДА, від початку доби внаслідок російської атаки на Київ одна людина загинула, ще 12 дістали поранення.

Удари РФ по Україні - останні новини

Російські війська вдень 20 жовтня завдали ракетного удару по Харкову. У Новобаварському районі пошкоджені приватні будинки та цивільне підприємство. Внаслідок атаки 9 людей поранені.

Нагадаємо, як раніше писав Главред, 19 жовтня команда контактного зоопарку "Звірополіс" опублікувала у соцмережах фотографії з наслідками влучання по ТРЦ Cosmo Multimall, повідомивши про пошкодження конструкцій будівлі та розбите скло. Представники закладу запевнили, що всі тварини залишилися живі, і наразі проводиться їхня термінова евакуація в безпечне місце.

У Київській міській державній адміністрації поінформували про ускладнення в роботі транспортної інфраструктури столиці 19 жовтня. Через тимчасове закриття станцій метро "Чернігівська" та "Лісова" міські служби оперативно організували компенсаційні наземні маршрути для забезпечення сполучення з лівим берегом, вивівши додатково 3 автобуси на маршрут № 1-М та 12 одиниць транспорту на інші напрямки.

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Про джерело: ДТЕК ДТЕК (раніше - Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) - найбільший приватний інвестор енергетичної галузі України. Компанія виробляє електроенергію на сонячних, вітрових та теплових електростанціях, видобуває вугілля та природний газ, здійснює трейдинг енергопродуктів, розподіляє електроенергію та має мережу зарядних станцій, пише Вікіпедія.

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