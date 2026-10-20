РФ готує балістичний удар по Києву: монітори попередили про загрозу і назвали терміни

Монітори попереджають про небезпеку для Києва та області цієї ночі.

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Росія готує новий удар балістикою по Києву / Колаж: Главред, фото: скриншот

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Для Києва та області зберігається підвищена загроза балістики

Небезпека застосування балістичного озброєння триватиме цієї ночі

Жителів регіону закликають реагувати на сигнали повітряної тривоги

У ніч проти 21 жовтня для Києва та Київської області зберігатиметься підвищена загроза застосування балістичного озброєння. Про це попереджає моніторинговий канал "єРадар".

"Підвищена загроза застосування балістичного озброєння для Києва та Київської області триватиме і цієї ночі", - йдеться в повідомленні. відео дня

Жителів Києва та області закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги й уважно стежити за повідомленнями про можливі загрози.

Звідки РФ атакує Україну / Інфографіка: Главред

Коли РФ може масовано атакувати Україну - думка експерта

Главред писав, що за словами військового експерта Олега Жданова, Росія здатна завдавати комбінованих ударів по Україні з мінімальним інтервалом у три-чотири доби. Це найменший інтервал, а загалом масовані атаки можливі раз на тиждень.

Тому наступної атаки можна очікувати вже за кілька днів. Утім, назвати конкретну дату складно: вона залежить від готовності російських військ, наявних запасів озброєння та здатності організувати черговий обстріл.

Удари РФ по Києву - останні новини

Як писав Главред, російські війська у вівторок, 20 жовтня, атакували енергетичну інфраструктуру Києва. Внаслідок удару столиці частково знеструмлені Шевченківський, Святошинський, Солом’янський і Печерський райони Києва.

Нагадаємо, за даними КМДА, під час денної атаки російських дронів на Київ поранення дістали п’ятеро людей. Наслідки обстрілу зафіксували в кількох районах столиці. Зокрема, у Голосіївському районі уламки безпілотника влучили в будівлю Національної академії наук України. Також пошкоджені будівлі ПриватБанку й Ощадбанку та три житлові будинки.

У Солом’янському районі зафіксували влучання в будівлю Інституту Стражеска, а в Шевченківському - в енергетичний об’єкт. Через знеструмлення тимчасово зупинявся рух метрополітену.

Загалом, за даними КМДА, від початку доби внаслідок російської атаки на Київ одна людина загинула, ще 12 дістали поранення.

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