НАТО попередило Зеленського про ризик припинення поставок зброї зі США – Bloomberg

Вищі посадовці НАТО стурбовані тим, що відносини між Трампом і Зеленським могли зайти в глухий кут, і відновити їх буде вкрай складно.

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НАТО попередило Зеленського про ризик припинення поставок зброї зі США / колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, whitehouse.gov

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Трамп посилює тиск на Україну

Представники НАТО закликали Україну знизити напруженість у відносинах із США

У НАТО побоюються, що загострення відносин між президентом США Дональдом Трампом та українським лідером Володимиром Зеленським може поставити під загрозу подальші поставки американського озброєння Україні. Йдеться, зокрема, про зброю, яку закуповують європейські країни в рамках програми PURL. Про це повідомляє Bloomberg.

За інформацією джерела видання, обізнаного з ситуацією, високопоставлені представники НАТО стурбовані тим, що відносини між Трампом і Зеленським можуть зайти в глухий кут, і відновити їх буде вкрай складно. У результаті Україна може зіткнутися з посиленням тиску та необхідністю прийняти болючі умови для завершення війни з Росією.

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"Представники НАТО закликали Україну спробувати знизити напруженість у відносинах із США. Якщо Зеленський не піде на це, то - з огляду на непередбачуваність Трампа - під загрозою можуть опинитися й поставки американської зброї, які фінансуються переважно європейськими країнами в рамках програми PURL", - йдеться в публікації.

Як зазначає Bloomberg, європейські представники намагаються за лаштунками відновити діалог з адміністрацією Трампа. При цьому, за словами іншого співрозмовника видання, конкретних планів щодо візиту до Вашингтона поки що немає. Раніше європейські лідери вже здійснювали подібні поїздки на тлі загострення розбіжностей між американським і українським президентами.

Трамп посилює тиск на Україну

Дональд Трамп неодноразово заявляв, що європейські держави повинні взяти на себе основне фінансове навантаження щодо підтримки України. Однак його підхід до врегулювання війни викликає критику з боку низки аналітиків і дедалі більшої кількості республіканців у Конгресі США.

За оцінками критиків, дії американського президента можуть послабити обороноздатність України та зіграти на руку Росії. Йдеться не лише про обмеження на постачання наступальної зброї, а й про ризики для ключових оборонних можливостей української армії, зокрема систем протиповітряної оборони.

У неділю державного секретаря США Марко Рубіо запитали, чи можна вважати відносини між адміністраціями двох країн остаточно зіпсованими. Він не став прямо відповідати на це запитання, підкресливши, що головна мета Трампа - домогтися припинення війни.

"Він готовий зробити все, що в його силах, щоб домогтися завершення конфлікту - навіть якщо для цього доведеться підштовхнути обидві сторони до такого результату", - заявив Рубіо.

Марко Рубіо / Інфографіка Главред

Як зупинити війну без втрати Донбасу - думка експерта

"Главред" писав, що, за словами військового експерта Івана Ступака, розміщення миротворчого контингенту - єдиний варіант зупинити війну в Україні без втрати Донецької області.

Але при цьому позиція Кремля щодо будь-якої іноземної військової присутності на Донбасі залишається незмінно негативною. У такому випадку склад місії не обов’язково має бути євроатлантичним - саме національна приналежність учасників стає предметом торгу з Москвою.

Мирні переговори - останні новини

Нагадаємо, "Главред" писав, що 20 жовтня в Осло відбулися переговори української делегації на чолі з президентом Володимиром Зеленським із представниками США. Американську сторону представляють спеціальні посланці президента Стів Віткофф і Джаред Кушнер.

Раніше повідомлялося, що зустріч Дональда Трампа, Сі Цзіньпіна та Володимира Путіна може підштовхнути Росію до продовження війни проти України. Київ, у свою чергу, підтримує тристоронні переговори за участю України, США та Росії.

Напередодні в Кремлі несподівано заявили, що остаточно домовитися про припинення війни без участі України не вдасться, навіть попри американське посередництво.

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