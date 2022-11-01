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"Отримала кайф!": Успенська прийшла в захват від великих яєць

1 листопада 2022, 15:13

Співачка Любов Успенська розповіла про свої уподобання.

Любов Успенська
Успенська прийшла в захват від великих яєць / скріншот YouTube

Скандальна російська співачка Любов Успенська здивувала шанувальників визнанням.

За її словами, вона отримала справжній гастрономічний оргазм.

Співачка почала нахвалювати баранячі яйця і описувати їх плюси.

"Корисний білок! Купа вітамінів!.. Отримала кайф!", - повідомила Успенська.

Виконавиця не просто поділилася емоціями, а й рецептом страви. Вона розповіла, що для приготування господарочкам знадобиться три баранячих яйця, панірувальні сухарі, сіль, перець і оливкова олія. При цьому вона підкреслила, що важливо очистити яйця від шкіри.

Раніше в Україні створили платформу списком артистів, блогерів і політиків, які підтримують війну Росію проти України.

Також ми повідомляли, що співачка, яка народилася в Києві і яро підтримує російську війну в Україні Любов Успенська, може сісти у в'язницю на три роки.

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Автор: Сергій Кущ
Любов Успенська новини шоу бізнесу
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