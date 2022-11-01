Співачка Любов Успенська розповіла про свої уподобання.
Скандальна російська співачка Любов Успенська здивувала шанувальників визнанням.
За її словами, вона отримала справжній гастрономічний оргазм.
Співачка почала нахвалювати баранячі яйця і описувати їх плюси.
"Корисний білок! Купа вітамінів!.. Отримала кайф!", - повідомила Успенська.
Виконавиця не просто поділилася емоціями, а й рецептом страви. Вона розповіла, що для приготування господарочкам знадобиться три баранячих яйця, панірувальні сухарі, сіль, перець і оливкова олія. При цьому вона підкреслила, що важливо очистити яйця від шкіри.
Раніше в Україні створили платформу списком артистів, блогерів і політиків, які підтримують війну Росію проти України.
Також ми повідомляли, що співачка, яка народилася в Києві і яро підтримує російську війну в Україні Любов Успенська, може сісти у в'язницю на три роки.
Вам може бути цікаво:
- "В інвалідному кріслі": Успенська, яка підтримала війну в Україні шансоньє, оскандалилася заявою
- Любов Успенська випхала доньку на сцену і намагається зробити з неї зірку
- 68-річна Успенська в напівпрозорій сукні засвітила зайвого і стала посміховиськом