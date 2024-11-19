"Викрали корону": у конкурсантки "Міс Всесвіт 2024" вкрали перемогу - ЗМІ

Скандал на "Міс Всесвіт 2024" набирає обертів.

https://glavred.net/stars/pohitili-koronu-u-konkursantki-miss-vselennaya-2024-ukrali-pobedu-smi-10615562.html Посилання скопійоване

Глядачі не згодні з результатами конкурсу "Міс Всесвіт 2024" / колаж: Главред, фото: instagram.com, "Міс Всесвіт"

Ви дізнаєтеся:

На конкурсі "Міс Всесвіт 2024" перемогла представниця Данії

Глядачі не підтримують такий вибір

Конкурс краси "Міс Всесвіт 2024", який пройшов 16 листопада в Мексиці, вже відзначився першим скандалом.

Вся справа в тому, що глядачі почали заявляти про крадіжку титулу. Нагадаємо, переможницею конкурсу стала представниця Данії - Вікторія К'єр, а ось користувачі Мережі не згодні з результатами і впевнені, що вона вкрала титул у представниці Таїланду Сучати Чуангсрі.

відео дня

Як повідомляє Daily Mail, ці заяви з'явилися після відповідей представниці Таїланду на фінальні запитання, яка значно перевершила інших конкурсанток.

Що відомо про Daily Mail Daily Mail - британська щоденна таблоїдна газета середнього сегмента, заснована 1896 року, а також новинний вебсайт, що видається в Лондоні. Станом на 2020 рік це була найбільш високооплачувана газета у Великій Британії. Її сестринська газета The Mail on Sunday була заснована 1982 року, шотландське видання було засновано 1947 року, а ірландське - 2006 року. Контент із газети з'являється на вебсайті MailOnline, хоча вебсайт управляється окремо і має власного редактора, повідомляє Вікіпедія.

Чуангсрі влучно відповіла на запитання про те, які якості повинна мати людина, щоб бути справжнім лідером.

"Емпатія, тому що незалежно від того, наскільки ти гарний або яку освіту маєш, зрештою, тобі потрібна емпатія, щоб піклуватися про своїх людей", - сказала Сучата.

І саме ці слова знайшли відгук у глядачів, тож вони поставили під сумнів перемогу Вікторії К'єр.

"Міс Таїланд пограбували. Її відповіді на обидва запитання влучили просто в ціль!";

"У Міс Таїланд викрали корону";

"Її перемогу вкрали. Найкраща відповідь", - написали в Мережі.

Останні новини шоу-бізнесу

Як повідомляв Главред, Ігор Ніколаєв знову не з'явився з дружиною на публіці. Шанувальники запідозрили, що мовчун не підтримує акторську кар'єру Юлії Проскурякової, тому проігнорував захід.

А також Олена Зеленська зізналася, що її батьки були проти того, щоб вона ставала сценаристкою гумористичного проєкту. Усе через те, що перша леді має вищу освіту і могла займатися чимось іншим.

Вас може зацікавити:

Конкурс Міс Всесвіт "Міс Всесвіт" - щорічний міжнародний конкурс краси. Один із найпрестижніших конкурсів краси у світі, входить до "Великої четвірки" поряд із конкурсами "Міс світу", "Міс Інтернешнл" і "Міс Земля". За даними Вікіпедії, конкурс було вперше показано по американському національному телебаченню 1955 року. У 1960 році шоу змінило місце розташування з Каліфорнії на Флориду. До 1971 року конкурс проходив на території США, а з 1972 року - щороку в новій країні.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред