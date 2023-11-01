Підозри зняті: Меттью Перрі помер не від передозування наркотиками - ЗМІ

У минулому "Чандлер Бінг" мав своїх демонів.

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Причина смерті Меттью Перрі не в передозуванні наркотичними речовинами / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

28 жовтня в своєму будинку в Лос-Анджелесі помер американо-канадський актор Меттью Перрі. Його тіло було виявлено в джакузі. Слідчі, які прибули на місце трагедії, при первинному огляді тіла артиста виключили насильницьку смерть, а також передозування наркотичними речовинами.

Проте було прийнято рішення проводити токсикологічну експертизу - у Перрі була довга і сумна історія з наркотиками та алкоголем. Він безліч разів лежав в реабілітаційних центрах, різко втрачав і набирав вагу, цілі роки його життя, за визнанням самого актора, випадали з його пам'яті. Через зловживання різними речовинами та алкоголем у Перрі також виникла перфорація шлунково-кишкового тракту, яку довелося довго і болісно лікувати.

Однак, на момент смерті актор вже кілька років дотримувався тверезого способу життя. Він також допомагав тим, хто боровся із залежністю, і вважав це своєю місією.

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Видання Daily Mail повідомило, що слідчі, які займаються розслідуванням смерті Меттью Перрі, повторно виключили передозування зі списку ймовірних причин його загибелі - згідно з результатами токсикологічної експертизи в організмі артиста фентанілу або метамфетаміну виявлено не було.

При обшуку його будинку були виявлені антидепресанти. Вони зберігалися в належному вигляді, з необхідним маркуванням і рецептами від лікаря. Однак експертизі належить ще встановити, чи дотримувався Перрі правильного дозування при їх вживанні.

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