Подкопаєва показала фанатам 18-річного сина-красеня на фото

Легендарна українська спортсменка-гімнастка і світська левиця Лілія Подкопаєва привітала свого старшого сина Вадима з повноліттям - 27 листопада хлопець відзначив 18-річчя. З нагоди свята Подкопаєва присвятила синові повідомлення в Instagram.
Подкопаєва опублікувала архівні фото сина, на яких показала, як він з роками змінювався.
"Сину, сьогодні 18! Останній рік шкільного казкового світу. Насолоджуйся кожною миттю свого часу - секундою, хвилиною, годиною, днем і місяцем. Вадим, ми вже знаємо, в якому університеті ти розкриєш нові сторінки свого майбутнього життя. Ти не просто поступив - ти став володарем стипендії, визнаним кращим студентом! Не знаю, як не пишатися тобою, вчуся у тебе і радію за тебе. Син, нехай твої кроки завжди несуться вершинами, і пам'ятай, що все тільки починається", - зазначила гімнастка.
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