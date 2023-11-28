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Подкопаєва показала фанатам 18-річного сина-красеня на фото

Дмитро Відоменко
28 листопада 2023, 02:05
Гімнастка Лілія Подкопаєва показала, як зараз виглядає її 18-річний син Вадим, і привітала його з важливим святом
Подкопаєва
Синові Лілії Подкопаєвої Вадиму виповнилося 18 років / колаж Главред, фото УНІАН та Instagram

Легендарна українська спортсменка-гімнастка і світська левиця Лілія Подкопаєва привітала свого старшого сина Вадима з повноліттям - 27 листопада хлопець відзначив 18-річчя. З нагоди свята Подкопаєва присвятила синові повідомлення в Instagram.

Подкопаєва опублікувала архівні фото сина, на яких показала, як він з роками змінювався.

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"Сину, сьогодні 18! Останній рік шкільного казкового світу. Насолоджуйся кожною миттю свого часу - секундою, хвилиною, годиною, днем і місяцем. Вадим, ми вже знаємо, в якому університеті ти розкриєш нові сторінки свого майбутнього життя. Ти не просто поступив - ти став володарем стипендії, визнаним кращим студентом! Не знаю, як не пишатися тобою, вчуся у тебе і радію за тебе. Син, нехай твої кроки завжди несуться вершинами, і пам'ятай, що все тільки починається", - зазначила гімнастка.

Подкопаєва, син Подкопаєвої

Нагадаємо, раніше українська модель, ведуча і волонтерка Катя Осадча розповіла, хто порадив Ані Лорак мовчати про війну в Україні заради збереження кар'єри в РФ.

Співачка Оля Цибульська також розповіла про найбільший камінг-аут українського шоу-бізнесу, який стався завдяки війні в Україні.

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Лілія Подкопаєва новини шоу бізнесу
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