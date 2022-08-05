Підтримав окупантів: лідер 'Ленінграда' Шнуров приїхав до бойовиків 'ЛНР' разом з 'кухарем Путіна'

Шнуров приїхав до бойовиків "ЛНР" разом з "кухарем Путіна"/ УНІАН, ВКонтакте

Російський музикант і колишній лідер угруповання "Ленінград" Сергій Шнуров разом з актором Георгієм Болонєвим і "кухарем Путіна" (а також нібито куратором російської ПВК "Вагнера") Євгеном Пригожина відвідав райони Луганщини, тимчасово контрольовані бойовиками "ЛНР". Спільну фотографію Болонєв виклав на свою сторінку "Вконтакте".

На знімку всі троє стоять біля арки пам'ятника Стахановському руху в місті Ірміно. За словами Болонєва, саме там готується створення чергової путінсько-пропагандистської кінострічки.

"Перебуваю у відмінному місці. Готуємося до нового фільму", – пише актор.

Нагадаємо, раніше в Брюсселі опублікували сьомий пакет санкцій Євросоюзу проти РФ, в який потрапили, в тому числі, досвідчені актори-путіністи Володимир Машков і Сергій Безруков.

Тепер до Машкова з Безруковим, як і до інших артистів-путіністів, які потрапили під санкції, застосують заборону на поїздки і заморожування активів в країнах ЄС.

Безруков же, кажуть у Брюсселі, поширював активну пропаганду на підтримку агресивних дій РФ проти України, а також виправдовував дії Росії під час виступу перед російськими терористами з "ДНР".

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