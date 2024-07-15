"Шана і світла пам'ять": на війні загинув відомий український артист

Микола Ленока трагічно загинув на фронті, захищаючи Україну.

https://glavred.net/stars/pochet-i-svetlaya-pamyat-na-voyne-pogib-izvestnyy-ukrainskiy-artist-10580963.html Посилання скопійоване

Микола Ленока загинув під час бойового завдання / колаж: Главред, фото: facebook.com/wildtheatre.ua

Відомий український музикант "Дикого театру" Микола Ленока помер 15 липня під час бойового завдання.

Представники театру повідомили сумну новину в соцмережах. Зазначимо, у музиканта залишилися дружина і двоє дітей.

відео дня

"Із сумом повідомляємо про те, що на фронті за часів Яр загинув наш гармоніст Микола Льонок, який незмінно виступав у складі потрійних музикантів у виставі "Червоне, чорне і знову червоне". Світла людина, гідна людина, щирий патріот. Шана і світла пам'ять!", - написали в повідомленні.

Відомо, що Льонока служив бойовим медиком у 136-му окремому батальйоні ТРО Броварів, а потім приєднався до ансамблю своєї військової частини.

Хто з відомих людей пішов захищати Україну? Знаменитості, які взяли зброю до рук і пішли захищати рідну країну після початку терористичного вторгнення РФ в Україну:Саша Положинський, Олег Сенцов, Андрій Хливнюк, Женя Галич, Олександр Печериця, Дмитро Дікусар, Ахтем Саїтаблаєв, Віктор Бронюк, Ілля Рибальченко, Тамерлан, Даніель Салем, Yarmak, Гарік Бірча, Коля Серга, Андрій Федінчик, Євген Терехов, Орест Дрималовський та інші.

Новини шоу-бізнесу в Україні

Раніше повідомлялося, що зірка шоу "Ліга Сміху" і воїн Віктор Рожевий отримав важке поранення в голову. З осколковою травмою воїна вивозили з поля бою понад 200 кілометрів.

Нагадаємо, дружина Віктора Розового розповіла про стан коміка після поранення в голову. Зірка "Ліги сміху" переніс складну операцію після важкої травми.

Вас може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред