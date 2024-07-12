"Назавжди залишиться в наших серцях": на полі бою загинув відомий український артист

Дружина Ігоря Воронка повідомила, що дізналася про смерть чоловіка від його побратимів.

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Загинув Ігор Воронка / колаж: Главред, фото: facebook.com/profile.php?id=100006542717675, pixabay.com/

Провідний артист Національної академічної капели "Думка", Заслужений артист України, оперний співак і актор Ігор Воронка загинув на полі бою.

Марина Раєвська - дружина артиста, повідомила про трагічну смерть чоловіка на своїй сторінці у Facebook, а також поділилася, що поки вона не може його поховати.

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"З великим сумом хочу повідомити, що я отримала звістку від побратимів мого чоловіка Ігоря Воронки про його загибель на полі бою ввечері 6 липня. Наразі ми не можемо влаштувати похорон і отримати офіційні документи про його загибель, оскільки ця територія захоплена. Тому він офіційно значиться, як зниклий безвісти. Я пишу це, але досі не можу в це повірити... Ми втратили прекрасного чоловіка, батька і друга. Він назавжди залишиться в наших серцях. Спасибі всім за вашу підтримку і добрі слова в цей важкий для нас час", - написала Марина.

На трагічну новину також відреагували директор Національної капели "Думка" Микола Трофімов, мистецька платформа Open Opera Ukraine та ексзаступниця міністра культури Галина Григоренко, висловивши свої співчуття рідним артиста.

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