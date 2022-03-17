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Зеленського і народ України висунули на Нобелівську премію миру

17 березня 2022, 23:31

Втім, європейські політики просять повторно відкрити цю процедуру - до 31 березня.

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський / Reuters

Президента України Володимира Зеленського і українців висунуть на Нобелівську премію миру. Це ініціатива групи діючих і колишніх політиків країн Європи.

Потрібну пропозицію вони сформулювали в листі до Комітету Нобелівської премії ще 11 березня. Втім, щоб прийняти її, потрібно буде переглянути процедуру номінації.

Підписанти цього листа зазначили, що відважний народ України бореться за збереження демократії та самоврядування. Це роблять усі - від демократично обраного президента Зеленського, до чоловіка, якому зі сльозами на очах доводиться прощатися з рідними і йти захищати свою країну від загарбників.

"Весь народ України піднявся на опір силам авторитаризму. Ми віримо, що зараз саме час показати українцям, що світ на їхньому боці",– йдеться у зверненні.

Офіційно кандидатури на Нобелівську премію миру, як і зазвичай, можна було подавати до 1 лютого. Втім, європейські політики просять повторно відкрити цю процедуру - до 31 березня.

"Ми розуміємо, що це порушення процедури, але віримо, що воно виправдане через поточну безпрецедентну ситуацію", - підкреслили в листі.

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Війна в Україні 2022

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і "ЛНР" в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.

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війна в Україні Володимир Зеленський Нобелівська премія війна Росії та України
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