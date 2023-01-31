Актор студії "Квартал 95" Олександр Пікалов згадав, як колись його вітав з Днем народження президент України Володимир Зеленський.

Пікалов розсмішив старою історією, як Зеленський вітав його з днем народження / колаж фото УНІАН

Актор студії "Квартал 95" Олександр Пікалов згадав кумедну історію про те, як його колись вітав з днем народження (який у нього 30 січня) тодішній начальник Володимир Зеленський - нині президент України. Розповів він її в ефірі програми "Сніданок з 1+1".

За словами гумориста, тоді Зеленський дзвонив йому з телефону дружини Олени. Оскільки, мабуть, вона нагадувала йому про іменинника і контролювала, щоб чоловік не забув його привітати.

На друга, який міг забути про день народження, Пікалов не ображається. Каже, що той завжди був дуже зайнятою і відповідальною людиною.

"Володимир Олександрович завжди у нас був зайнятою людиною. Керівник. Хоча ми були на одному поверсі, до кабінету можна було докинути мандарином. Але це було так: дивлюся, дзвонить Лєнчик (перша леді Олена Зеленська – Главред). Я беру трубку, а звідти Володимир Олександрович: "Саня, привіт! З днем народження!" Це ж як було? - "На, подзвони Пікалову, у нього сьогодні день народження", – розповів Пікалов.

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