Олександр Пікалов зі студії Квартал-95 вступив до Національної гвардії України

Олександр Пікалов з 95-го Кварталу вступив до Нацгвардії / instagram.com/pikalov95_official

Актор і автор Студії Квартал 95, а також художній керівник Жіночого Кварталу Олександр Пікалов вступив до Національної гвардії і розповів, як тепер проходить його звичайний день.

Зрозуміло, що поняття "звичності" з початком активних військових дій в Україні змінилося у кожного. Шоумен і актор тепер починає кожен ранок з того, що збирає гуманітарну допомогу, і везе її туди, де необхідно - і мирним жителям, і на фронт українським захисникам.

"Мій день неймовірний. Рано-вранці я прокидаюся, чекаю на командy, сідаю y волонтерський бус та їдy туди, де мене чекають: з ліками, їжею, бензином. Як звичайні люди, так і військові. Наразі я вже склав присягу та вступив до Національної гвардії України", - розповів Олександр Пікалов.

Актор зізнається - за себе йому не страшно. "Але страшно за людей. Дyже страшно за тих, хто залишився y Харкові, Маріyполі, Херсоні. Страшно та страшенно боляче. Приходиш додомy, інколи з передової, трохи втомився, вмикаєш телевізор і бачиш жахливі речі. І підступають сльози безпорадності",- поділився актор.

Однак він налаштований оптимістично. Разом з Євгеном Кошовим Пікалов зараз веде гумористичну передачу Байрактар NEWS, а після війни мріє написати нову шоу-програму, і поїхати з гастролями по всій Україні. "Дуже хочу зібрати всю нашу компанію - Жіночий Квартал та Вечірній Квартал, написати класну програму та поїхати в Маріуполь, Бердянськ, Чорнобаївку, Охтирку, Херсон, Нову Каховку, Харків. Скрізь, де було дуже жорстко. Та взагалі по всій Україні проїхатися з концертною програмою, яка зарядить усіх. Вже буде тепло. Так що зможемо виступати де завгодно, навіть на полянах. Під нашим українським сонцем та мирним небом",- підсумував актор 95-го кварталу.

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