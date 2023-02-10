Співачка Земфіра стала іноагентом в Росії

Співачка поповнила список артистів, які безстрашно засуджують вторгнення Росії в Україну.

Земфіра, Росія / Колаж фото УНІАН і https://ua.depositphotos.com/

Міністерство юстиції терористичної Росії, яка веде жорстоку війну проти України, поповнило список "іноземних агентів", включивши в нього вісім осіб, в тому числі співачку Земфіру.

До реєстру "іноагентів" потрапили також політик Дмитро Гудков, політолог Аббас Галлямов, ЛГБТ-активістка Олександра Казанцева, голова Фонду "Насильству.н " (також внесений до реєстру "іноагентів"), Ганна Рівіна, журналіст Сергій Асланян, електоральний аналітик Сергій Шпількін, а також активістка з Владивостока Тетяна Назамбаєва, пише Бі-Бі-Сі.

Згідно з прес-релізом мін'юсту, Земфіра "відкрито виступала на підтримку України, здійснюючи концертну діяльність в недружніх країнах із закликами проти спеціальної військової операції, отримувала підтримку від іноземних джерел".

Нагадаємо, легендарна російська співачка Земфіра, яка засудила путінський режим і вторгнення Росії в Україну, ще раз виступила з антивоєнною промовою на своєму концерті-цього разу в Лондоні. Про це на своєму Telegram-каналі написав російський журналіст і опозиціонер Роман Супер.

"Я хочу висловити підтримку Україні. Я розумію, що я більше ніколи не зіграю в Україні. Але я дуже добре пам'ятаю ці концерти. Харків, Дніпро, Київ, Донецьк, моя улюблена Одеса. Я це чудово пам'ятаю. І, звичайно, цього у мене ніхто не відніме, це назавжди зі мною. Назавжди, але разом з тим мені дуже шкода Росію. Я дуже люблю мою Росію. Я неодноразово проїхала її вздовж і впоперек. Я бачила світлі обличчя на своїх концертах. І це теж завжди буде зі мною", - сказала вона.

У своїй промові виконавиця згадала українські міста, в яких раніше виступала. І з сумом в голосі сказала - швидше за все, вона більше там ніколи не побуває.

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