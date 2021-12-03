Вітчизняне не в фаворі: яку музику слухали українці у 2021 році

Яких виконавців слухали в Україні в 2021 році? / Колаж

Музичний сервіс Spotify склав рейтинг композицій, груп і артистів, яких подобалось слухати українцям в 2021 році.

Примітно, що саме українських музикантів у списках вкрай мало.

Зате вистачає російських виконавців і досить старих пісень, які вже встигли стати класикою.

Топ-10 артистів 2021 в Україні

MORGENSHTERN – SHOW

kizaru – Narcos

Скриптонит – Чистый (OST Псих)

Big Baby Tape – KARI

OG Buda – Тоска

Soda Luv – Прости

MAYOT – В моих мыслях

PHARAON – Всему свое время

GONE.Fludd – Тены Хиросимы

Slava Marlow – Camry 3.5.

Топ-10 артисток 2021 в Україні

Алена Швец – Вредина

Billie Eilish – Therefore I am

Dua Lipa – We're Good

Doja Cat - Woman

Zivert – Cry

INSTASAMKA – Juicy Lyrics

Lana Del Rey – Dealer

Ariana Grande – 34+35

Земфира – Пальто

LOBODA – Americano.

Топ-10 груп в Україні

Король и Шут – Кукла колдуна

BTS – Butter

Miyagi & Andy Panda – Патрон

Måneskin – I wanna be your slave

Пошлая Молли – Контракт

$uicideboy$ – Avalon

Imagine Dragons – Follow you

Кино – Группа крови

HammAli & Navai – Птичка

Rammstein – DEUTSCHLAND.

Топ - 10 кращих пісень 2021 в Україні

Masked Wolf – Austonaut in the Ocean

Måneskin – I wanna be your slave

kizaru – Дежавю

Måneskin – Zitti e buoni

MORGENSHTERN – Cristal & МОЁТ

Lil Nas X – Montero

Benedixhion – toxin

Tiësto – The Business

fem.love – Фотографирую закат

Король и Шут – Кукла колдуна.

Трохи краща ситуація в 2021 році була на музичному сервісі Apple. В сотню кращих треків увійшли... аж 5 українських виконавців: Артем Пивоваров, Тіна Кароль, DOROFEEVA, WELLBOY і LOBODA.

Однак українською мовою найбільше слухали тільки хіт WELLBOY Гуси.

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Незважаючи на велику кількість і різноманіття виконавців на вітчизняній естраді, очевидно, що наші слухачі тільки-тільки починають звикати до українського "продукту".

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