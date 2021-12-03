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Вітчизняне не в фаворі: яку музику слухали українці у 2021 році

3 грудня 2021, 16:49

Підсумки року, що минає, здаються зовсім не оптимістичними.

Яких виконавців слухали в Україні в 2021 році? / Колаж

Музичний сервіс Spotify склав рейтинг композицій, груп і артистів, яких подобалось слухати українцям в 2021 році.

Примітно, що саме українських музикантів у списках вкрай мало.

Зате вистачає російських виконавців і досить старих пісень, які вже встигли стати класикою.

Топ-10 артистів 2021 в Україні

  • MORGENSHTERN – SHOW
  • kizaru – Narcos
  • Скриптонит – Чистый (OST Псих)
  • Big Baby Tape – KARI
  • OG Buda – Тоска
  • Soda Luv – Прости
  • MAYOT – В моих мыслях
  • PHARAON – Всему свое время
  • GONE.Fludd – Тены Хиросимы
  • Slava Marlow – Camry 3.5.

Топ-10 артисток 2021 в Україні

  • Алена Швец – Вредина
  • Billie Eilish – Therefore I am
  • Dua Lipa – We're Good
  • Doja Cat - Woman
  • Zivert – Cry
  • INSTASAMKA – Juicy Lyrics
  • Lana Del Rey – Dealer
  • Ariana Grande – 34+35
  • Земфира – Пальто
  • LOBODA – Americano.

Топ-10 груп в Україні

  • Король и Шут – Кукла колдуна
  • BTS – Butter
  • Miyagi & Andy Panda – Патрон
  • Måneskin – I wanna be your slave
  • Пошлая Молли – Контракт
  • $uicideboy$ – Avalon
  • Imagine Dragons – Follow you
  • Кино – Группа крови
  • HammAli & Navai – Птичка
  • Rammstein – DEUTSCHLAND.

Топ - 10 кращих пісень 2021 в Україні

  • Masked Wolf – Austonaut in the Ocean
  • Måneskin – I wanna be your slave
  • kizaru – Дежавю
  • Måneskin – Zitti e buoni
  • MORGENSHTERN – Cristal & МОЁТ
  • Lil Nas X – Montero
  • Benedixhion – toxin
  • Tiësto – The Business
  • fem.love – Фотографирую закат
  • Король и Шут – Кукла колдуна.

Трохи краща ситуація в 2021 році була на музичному сервісі Apple. В сотню кращих треків увійшли... аж 5 українських виконавців: Артем Пивоваров, Тіна Кароль, DOROFEEVA, WELLBOY і LOBODA.

Однак українською мовою найбільше слухали тільки хіт WELLBOY Гуси.

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Незважаючи на велику кількість і різноманіття виконавців на вітчизняній естраді, очевидно, що наші слухачі тільки-тільки починають звикати до українського "продукту".

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