Вітчизняне не в фаворі: яку музику слухали українці у 2021 році

Підсумки року, що минає, здаються зовсім не оптимістичними.
Музичний сервіс Spotify склав рейтинг композицій, груп і артистів, яких подобалось слухати українцям в 2021 році.
Примітно, що саме українських музикантів у списках вкрай мало.
Зате вистачає російських виконавців і досить старих пісень, які вже встигли стати класикою.
Топ-10 артистів 2021 в Україні
- MORGENSHTERN – SHOW
- kizaru – Narcos
- Скриптонит – Чистый (OST Псих)
- Big Baby Tape – KARI
- OG Buda – Тоска
- Soda Luv – Прости
- MAYOT – В моих мыслях
- PHARAON – Всему свое время
- GONE.Fludd – Тены Хиросимы
- Slava Marlow – Camry 3.5.
Топ-10 артисток 2021 в Україні
- Алена Швец – Вредина
- Billie Eilish – Therefore I am
- Dua Lipa – We're Good
- Doja Cat - Woman
- Zivert – Cry
- INSTASAMKA – Juicy Lyrics
- Lana Del Rey – Dealer
- Ariana Grande – 34+35
- Земфира – Пальто
- LOBODA – Americano.
Топ-10 груп в Україні
- Король и Шут – Кукла колдуна
- BTS – Butter
- Miyagi & Andy Panda – Патрон
- Måneskin – I wanna be your slave
- Пошлая Молли – Контракт
- $uicideboy$ – Avalon
- Imagine Dragons – Follow you
- Кино – Группа крови
- HammAli & Navai – Птичка
- Rammstein – DEUTSCHLAND.
Топ - 10 кращих пісень 2021 в Україні
- Masked Wolf – Austonaut in the Ocean
- Måneskin – I wanna be your slave
- kizaru – Дежавю
- Måneskin – Zitti e buoni
- MORGENSHTERN – Cristal & МОЁТ
- Lil Nas X – Montero
- Benedixhion – toxin
- Tiësto – The Business
- fem.love – Фотографирую закат
- Король и Шут – Кукла колдуна.
Трохи краща ситуація в 2021 році була на музичному сервісі Apple. В сотню кращих треків увійшли... аж 5 українських виконавців: Артем Пивоваров, Тіна Кароль, DOROFEEVA, WELLBOY і LOBODA.
Однак українською мовою найбільше слухали тільки хіт WELLBOY Гуси.
Незважаючи на велику кількість і різноманіття виконавців на вітчизняній естраді, очевидно, що наші слухачі тільки-тільки починають звикати до українського "продукту".
читайте такожХто представить Україну на церемонії Оскар-2022: подробиці, трейлер і коли вийде фільм
Раніше Міс Україна Всесвіт 2021 Анна Неплях показала сукню, в якій представлятиме нашу країну на конкурсі. Вибір вбрання не на жарт розсердив фанатів і викликав бурхливе обговорення в мережі.
Інші цікаві новини:
- Секс-скандал з Памелою Андерсон: у мережі з'явився тизер серіалу про інтимне відео актриси
- Союзмультфільм перезапустив Ну, постривай!: Гарік Харламов в ролі Вовка і хвиля ненависті
- Міжнародна премія Еммі-2021: список переможців
- "Знайшли один одного": екс-учасників Холостячки запідозрили в романі
- Траур залізного Арні: Шварценеггер втратив близьку людину