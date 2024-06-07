Петро не допустив: сім'я Заворотнюк зробила важливу заяву

Сім'я російської актриси Анастасії Заворотнюк, яка померла 30 травня і була похована 1 червня, зробила нову заяву.
На сторінці акторки в Instagram, з'явився новий пост, в якому сім'я Заворотнюк дякувала всім людям, які мали відношення до лікування акторки і перебування її в лікарні.
Сім'я також спростувала заяву багатьох російських ЗМІ про те, що останні свої дні Анастасія Заворотнюк провела в хоспісі. "Наша Настя ніколи не була в хоспісі. Петро б за жодних обставин не допустив", - написала сім'я артистки.
Сім'я звернулася до всього персоналу однієї з клінік, у якій лежала артистка. "Нейрохірург, який зробив майже неможливе, коли всі інші відмовлялися навіть пробувати, - Олексій Леонідович Кривошапкін. Як сказала наша Настя, "Вашими руками діє Господь Бог". Завдяки Вам у неї були ці п'ять років", - написала сім'я артистки.
Хто така Анастасія Заворотнюк?
Анастасія Юріївна Заворотнюк - російська актриса театру і кіно, телеведуча. Заслужена артистка Російської Федерації. Під час президентських виборів 2018 року Заворотнюк увійшла до складу руху Putin Team, який виступав на підтримку диктатора Володимира Путіна.
Вони також звернулися з подякою до охорони, яка не допускала нікого взагалі, а також персоналу кухні, який виконував кулінарні вподобання артистки.
Родина відзначила й адміністрацію закладу, які дозволяли приходити чоловіку артистки в будь-який час.
Анастасія Заворотнюк померла - що відомо:
Нагадаємо, 30 травня стало відомо про смерть російської актриси Анастасії Заворотнюк, яка багато років боролася з раком головного мозку. На особистій сторінці Анастасії в соцмережах з'явився пост із трагічними звістками.
раніше дочка онкохворої російської актриси Анастасії Заворотнюк Анна, яка живе своє лакшері-життя не в "улюбленій" Росії, а в Дубаї, розповіла про здоров'я. Але не мамине, а своє.
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