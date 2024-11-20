Перша леді Зеленська вигуляла шикарну вишиванку "Рішельє"

Олена Зеленська в білосніжній сорочці побувала в Словенії з візитом.

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Олена Зеленська вигуляла черговий елегантний образ/ колаж: Главред, фото: t.me/FirstLadyOfUkraine

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Де побувала перша леді

Що вона вдягнула

Перша леді України Олена Зеленська, яка буквально нещодавно розповіла, як колись її батьки були проти того, щоб вона ставала сценаристкою проєкту Студія "Квартал 95", з'явилася на публічному заході у вишиванці неймовірної краси.

Відповідними фото Зеленська поділилася на своїй сторінці в Telegram.

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Ажурну сорочку від українського бренду EMBR дружина президента одягла під час свого візиту до Словенії. Молода жінка одягла білу мереживну вишиванку з коміром, виконану в техніці "Рішельє" (ажурна вишивка, де проміжки між дірочками вирізаються, створюючи мереживо - авт.).

Олена Зеленська поділилася елегантними фото:

Олена Зеленська побувала в Словенії / Скриншот Telegram/FirstLadyOfUkraine/7510

Зеленська доповнила свій елегантний образ чорними штанами палаццо, а також чорним взуттям із гострим носком.

До слова, Зеленська побувала в суботній школі "Рукавичка", де працюють і здобувають освіту вимушені переселенці з України, яку щодня обстрілює терористична Росія.

Олена Зеленська / інфографіка: Главред

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Зазначимо, раніше Зеленська відвідала підсумкову цьогорічну Міжвідомчу координаційну раду з впровадження Всеукраїнської програми ментального здоров'я і продемонструвала особливу брошку з символічним підтекстом.

А також, як повідомляв Главред, під час ділового візиту до Франції Олена Зеленська показала особливий образ у стилі "паризького шику".

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Хто така Олена Зеленська? Олена Зеленська - дружина президента України Володимира Зеленського, перша леді України з 20 травня 2019 року, сценаристка студії "Квартал-95". Входить до списку 100 найвпливовіших людей 2023 року за версією журналу Time.

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