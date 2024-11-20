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Перша леді Зеленська вигуляла шикарну вишиванку "Рішельє"

Олена Кюпелі
20 листопада 2024, 15:32
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Олена Зеленська в білосніжній сорочці побувала в Словенії з візитом.
Олена Зеленська
Олена Зеленська вигуляла черговий елегантний образ/ колаж: Главред, фото: t.me/FirstLadyOfUkraine

Ви дізнаєтесь:

  • Де побувала перша леді
  • Що вона вдягнула

Перша леді України Олена Зеленська, яка буквально нещодавно розповіла, як колись її батьки були проти того, щоб вона ставала сценаристкою проєкту Студія "Квартал 95", з'явилася на публічному заході у вишиванці неймовірної краси.

Відповідними фото Зеленська поділилася на своїй сторінці в Telegram.

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Ажурну сорочку від українського бренду EMBR дружина президента одягла під час свого візиту до Словенії. Молода жінка одягла білу мереживну вишиванку з коміром, виконану в техніці "Рішельє" (ажурна вишивка, де проміжки між дірочками вирізаються, створюючи мереживо - авт.).

Олена Зеленська поділилася елегантними фото:

Олена Зеленська побувала в Словенії
Олена Зеленська побувала в Словенії / Скриншот Telegram/FirstLadyOfUkraine/7510

Зеленська доповнила свій елегантний образ чорними штанами палаццо, а також чорним взуттям із гострим носком.

До слова, Зеленська побувала в суботній школі "Рукавичка", де працюють і здобувають освіту вимушені переселенці з України, яку щодня обстрілює терористична Росія.

Олена Зеленська
Олена Зеленська / інфографіка: Главред

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Зазначимо, раніше Зеленська відвідала підсумкову цьогорічну Міжвідомчу координаційну раду з впровадження Всеукраїнської програми ментального здоров'я і продемонструвала особливу брошку з символічним підтекстом.

А також, як повідомляв Главред, під час ділового візиту до Франції Олена Зеленська показала особливий образ у стилі "паризького шику".

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Хто така Олена Зеленська?

Олена Зеленська - дружина президента України Володимира Зеленського, перша леді України з 20 травня 2019 року, сценаристка студії "Квартал-95". Входить до списку 100 найвпливовіших людей 2023 року за версією журналу Time.

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