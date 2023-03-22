Перекроїла себе: Катерина Репяхова зробила пластику всупереч заборонам Віктора Павлика

Українська блогерка, бізнесвумен, концертний директор Віктора Павліка та його дружина Катерина Репяхова всерйоз зайнялася вдосконаленням своєї зовнішності. На своїй сторінці в Instagram вона показала шокуючі кадри з клініки пластичної хірургії.
Катерина здійснила свою давню мрію - зробила операцію на носі (ринопластику) і ліпофілінг підборіддя для більшої виразності обличчя. Блогерка зізналася: незважаючи на біль, нові перетворення вже викликають у неї сльози щастя.
Також Репяхова показала надрізи на животі - блогерка може похвалитися стрункою фігурою, і цю частину вона не оперувала. Але звідти хірурги брали жирові тканини для пересадки в підборіддя. За фотографіями поки складно оцінити результат операції - обличчя Катерини опухло, а під очима стали наливатися синці.
До слова сам Віктор Павлік виявився не в захваті від затії дружини. Він навіть заявив, що не приїде відвідувати її в клініку. Слово своє, звичайно, він не дотримав - примчав до коханої, як тільки дозволили відвідування. Але все одно бурчав: "Шок-контент. Катіни підписники, аби не ви, я б не вижив. Подивіться, це кіно... "Франкенштейн".
Незабаром після публікації постопераційних кадрів Катерина Репяхова закрила свою сторінку в Instagram. Ймовірно, через наплив хейтерів - блогерці часто дістається від недоброзичливців через зовнішність та шлюб з Віктором Павликом.
Раніше Віктор Павлік показав свою 82-річну маму Олександру Григорівну - він разом із півторарічним сином Мішею відвідав її напередодні свят у рідній Теребовлі.
Також Катерина Репяхова, дружина музиканта, заткнула рот злостивцям, які підколюють подружжя через велику різницю у віці, і показала, як Віктор Павлік грає м'язами на камеру.
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