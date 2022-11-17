Голос країни / прес-служба 1+1

Глядачі побачать виступи суперфіналістів з команд Олі Полякової, Потапа, DOROFEEVA, а також команди "Другий шанс" народного тренера Андрія Мацоли та Олександри Зарицької. Прямий ефір улюбленого проекту українських глядачів відбудеться у спеціальному форматі, що відповідає умовам воєнного часу, на одній із знакових локацій у центрі Києва.

Відкриє суперфінал грандіозний номер, де тренери та фіналісти проекту спільно виконають гімн України. У патріотичному суперфіналі, крім учасників, заспівають і запрошені гості. Серед них телеглядачі побачать нове покоління українських музикантів і героїв нового часу. На сцену "Голосу країни" вийде група Антитіла на чолі з фронтменом Тарасом Тополєю, який з першого дня повномасштабного вторгнення приєднався до парамедиків на фронті і активно волонтерить. За час російської агресії Тарас Тополя встиг записати дует з відомим британським співаком Едом Шираном. Протягом першої доби після прем'єри пісню прослухали понад 50 мільйонів разів. На сцені "Голосу країни" Антитіла виконають трек "MLNL"

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Заспіває в суперфіналі і співак на ім'я SHUMEI, який набув популярності на початку повномасштабного вторгнення. Артист виконає пісню "Біля тополі", яка стала символом незламного опору українського народу.

Вийде на сцену і захисниця Азовсталі, парамедик Катерина Поліщук з позивним "Пташка", яка перебувала довгий час в російському полоні. Дівчину запросили заспівати у суперфіналі "Голосу країни" у прямому ефірі "Сніданку з 1+1" продюсери проєкту.

Під час активних бойових дій відома парамедикиня співала захисникам колискові в укриттях Азовсталі, щоб допомогти хлопцям під час фантомних болей, коли знеболювальні вже не допомагали. "Пташка" з дитинства була творчою. Мама співала їй українські народні пісні замість колискових, і з тих пір вона полюбила музику.

На сцені "Голосу країни" Катерина заспіває пісню "Спи, маленький козак" із закликом до звільнення військовополонених. Саме цю пісню Катерина виконувала на відомому відеоролику з Азовсталі, що облетів весь світ.

Нагадаємо, в продовженні сезону оголошена благодійна мета – переглядаючи випуски, глядачі зможуть допомогти нашим захисникам боротися з ворогом. Голос країни разом з Dobro.UA і Фондом компетентної допомоги армії " Повернись живим "оголошує благодійну ініціативу під назвою"Твій Голос на аерозасоби для розвідки". Його метою стане збір 3 млн гривень на важливу покупку для цілої бригади на передову - квадрокоптера Matrice 300 RTK і 17 малогабаритних дронів DJI Mavic 3 Fly More Combo. Кожен бажаючий може долучитися до благодійного збору, зробивши будь-який внесок на платформі онлайн за посиланням або надіславши SMS на благодійний номер 88007. Вартість однієї благодійної пожертви у вигляді SMS становить 10 гривень.

Дивіться суперфінал шоу Голос країни цієї неділі о 19: 00 на телеканалі ТЕТ через український сервіс цифрового інтерактивного телебачення "Київстар ТБ".