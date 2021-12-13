Павло Зібров зізнався, що щосили готується до весілля

Зібров готується до весілля / Instagram

Відомий український співак Павло Зібров зробив сенсаційне зізнання про те, що щосили готується до весілля своєї доньки Діани, яка вже 5 років зустрічається зі своїм коханим.

Народний артист України зізнався, що через пандемію свято все ніяк не проведуть.

"Не хочеться, щоб там було 20 або 30 гостей. Хочеться трохи більше, щоб і друзі з шоу-бізнесу прийшли. Ми вже знаємо, яке у Діани буде плаття, які обручки - це дизайнерська робота, тому що вона все-таки в колі художників виросла", - заявив співак в ефірі каналу Україна.

Зібров також розповів про те, що в 2022 році його дочці виповниться 25 років. Сім'я теж обов'язково відзначатиме цю подію. На свято планують запросити і друзів, й співробітників Діани.

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Дівчина працює піар-директором свого батька. Зібров зізнався, що вона іноді його перукар, візажист, і навіть SMM-фахівець.

Раніше Главред писав про те, що українська співачка Анастасія Приходько, яка вже встигла побувати в політиці і повернутися, різко відреагувала на скандал навколо пісні Зіброва, і заявила, що на концерт до Дня Незалежності України покликали артистів, які не відмовилися від гастролей в Росії.

Артистка у своєму Instagram зізналася, що ця ситуація її дуже зачепила. Приходько зазначила, що її також ображає той факт, що багато артистів, які зробили вагомий внесок у розвиток музики в Україні, залишилися за бортом.

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