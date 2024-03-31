Великоднє диво: онкохворий Чарльз уперше офіційно вийшов до народу

Імунітет британського монарха слабкий через рак, але він все ж поспілкувався зі своїми підданими після дозволу від лікарів.

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Король Чарльз III з'явився на великодній службі / колаж: Главред, фото: instagram.com/theroyalfamily

Король Чарльз III у зв'язку з онкологічним захворюванням не може повною мірою виконувати свої обов'язки. Він уникає публічних заходів, візитерів приймає в палаці, а до народу не виходить.

Така ізоляція монарха породила безліч чуток про його здоров'я, які Чарльз розбив одним махом у неділю 31 березня, в день католицького Великодня. За даними ВВС, сьогодні Чарльз III здійснив на честь свята свій перший публічний вихід після того, як дізнався про свій діагноз.

Король разом із сім'єю відвідав великодню службу в каплиці святого Георгія у Віндзорі, а потім поспілкувався з людьми, які зібралися зовні в надії побачити Чарльза. Він не розчарував підданих і був дуже люб'язним.

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Очевидці зазначили, що монарх тримався дуже бадьоро, виглядав щасливим і енергійним. Утім, щоб його не втомлювати, Букінгемський палац ухвалив рішення обійтися без пишних великодніх заходів, і повертати Чарльза III у світ дуже обережно і поступово. Проте його появу на публіці було розцінено, як хороший сигнал.

Король Чарльз потрапляє на службу у Великодню неділю в каплиці Святого Георгія, Віндзор.

Лікарі дозволили це, незважаючи на знижений імунітет під час лікування раку.

Він прибув із королевою Каміллою та іншими членами королівської родини.

Без Вільяма та Кейт, оскільки вони від'їжджають після її оголошення про рак. pic.twitter.com/qLy7td9wP5 - Chris Ship (@chrisshipitv) March 31, 2024

Хто такий король Чарльз ІІІ Чарльз III - король Сполученого Королівства і ще 14 країн Співдружності націй. Прямий спадкоємець Єлизавети II був Герцогом Корнуольським і Герцогом Розесейським з 1952 року до свого сходження на престол у 2022 році. Як спадкоємець престолу, він очікував його найдовше в історії Великобританії: він був найдовшим принцом Уельським, маючи цей титул з липня 1958 року. Після смерті свого батька Філіпа 9 квітня 2021 року Чарльз також успадкував титул Герцога Единбурзького. Представник Віндзорської династії.

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Раніше стало відомо, що Букінгемський палац після новин про онкологію Чарльза III розпочав розробку плану на випадок раптової смерті монарха. Сценарій прощання отримав назву "Міст Менай".

Також з'явилися подробиці, що сказав Чарльз, на той момент - принц Уельський, своїй нареченій Діані Спенсер у ніч перед їхнім весіллям. Таємницю розкрила близька подруга леді Ді.

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