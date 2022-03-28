Андрій Хливнюк, лідер Бумбоксу показав, як виглядає після осколкового поранення в обличчя / instagram.com/andriihorolski

Два дні тому, 26 березня, лідер гурту Бумбокс Андрій Хливнюк був поранений під час мінометного обстрілу Києва.

Співак з перших днів війни перебуває в територіальній обороні столиці України. Після поранення Хливнюк був доставлений в лікарню для отримання першої допомоги.

На своїй сторінці в Instagram артист показав наслідки поранення. Як можна побачити на фото, осколок потрапив лідеру Бумбокса в праву щоку, близько до ока, яке, на щастя, серйозно не постраждало.

На обличчя Хливнюка була накладена пов'язка, а на оці з'явився синець. Втім, співак поспішив заспокоїти шанувальників - він йде на поправку, і дуже скоро зможе повернутися в стрій.

"Чудового весняного дня друзі! Дякую за гори добрих слів і нудсіків))) Одужую не по днях, а по хвилинах! Люблю вас!"- підписав фото з лікарняної палати співак.

Андрій Хливнюк, лідер Бумбоксу показав, як виглядає після осколкового поранення в обличчя / instagram.com/andriihorolski

Крім того в сторіс він звернувся до фанатів, які пропонували йому допомогу. Їм він запропонував звернутися в лікарні їх рідних міст, і направити свою турботу на постраждалих, які знаходяться там.

Андрій Хливнюк, лідер Бумбоксу показав, як виглядає після осколкового поранення в обличчя / instagram.com/andriihorolski

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