"Огидне чудовисько": Сумська публічно накинулася на свого племінника

Відома українська актриса Ольга Сумська вперше прокоментувала інтерв'ю В'ячеслава Хостікоєва - сина її рідної сестри Наталії.
В інтерв'ю він заявив, що не розуміє свою двоюрідну сестру, адже вона проживає в країні-терористці РФ і мовчить про війну в Україні, а також не була присутня на похоронах бабусі.
Сумська, в свою чергу, в Instagram Stories написала:
"Огидне чудовисько!"
Ольга звинуватила В'ячеслава у брехні. Вона написала, що насправді Антоніна була на похоронах своєї бабусі Анни Опанасенко-Сумської, але дистанційно.
"Ми ховали бабусю вчотирьох під бомбами 1 березня 2022 року я, Віталій, Аня і Тоня на прямому зв'язку. З родини В'ячеслава нікого не було. Для чого ви брешете?" - випалила актриса.
Також Ольга звернулася до ведучого YouTube-каналу Rostyslove Production Ростислава Калацінського.
"Яке ви маєте право оскверняти нашу сім'ю? Сидіть за кордоном! Заробляєте на брехні?" - заявила вона.
Нагадаємо, В'ячеслав Хостікоєв сказав в інтерв'ю, що хотів би зустрітися з Антоніною.
"У мене є багато питань до неї. Але найбільше мені б хотілося просто подивитися їй в очі. Просто помовчати і подивитися один на одного. Я хотів би зрозуміти її історію. Як це з її боку", – додав він.
Додамо, нещодавно Ольга Сумська розлютила фанатів, опублікувавши в соцмережах фото з дочкою, яка живе в країні-терористці РФ.
А також Антоніна Паперна разом з чоловіком - російським актором Володимиром Ягличем, з'явилася на презентації інтернет-ресурсу "Кинопоиск", який заборонений в Україні з 2017 року.
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