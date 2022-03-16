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"Відписуйтеся": Сніжана Єгорова жорстко осоромилася через публічну любов до Путіна

16 березня 2022, 18:11

Вона заявила, що не каялася за підтримку Путіна і не просила вибачення у українців.

Сніжана Єгорова
Сніжана Єгорова / facebook.com/snezhana.egorova.9

Скандальна телеведуча Сніжана Єгорова спростувала заяву, що нібито просила вибачення у українців.

Вона заявила, що не каялася за підтримку Путіна. У своєму Instagram Єгорова написала, що її аккаунт в Telegram зламали.

У новому повідомленні жінка закликає своїх шанувальників відписуватися від її Telegram.

Крім того, сторінку Єгорової в Instagram теж заблокували.

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"Я не звикла вибачатися, але сьогодні хочу це зробити! Вибачте за те, що я підтримала агресію! Вибачте за те, що була сліпою і глухою! Вибачте за те, що була пособницею вбивств, хаосу і паніки! Я стою на колінах перед усім українським народом!", - говорилося в тому самому Telegram-повідомленні, яке до всього іншого закріпили в шапці блогу.

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Єгорова підтримала Путіна

Актриса в соцмережах публічно заявила про підтримку Путіна. Вона зазначила, що не вважає політика-окупанта винним у тому, що відбувається на її батьківщині.

Шанувальники і колеги були шоковані визнанням телеведучої, що призвело до гучного скандалу.

Нагадаємо, дочка Сніжани Єгорової, телеведуча Стася Ровінська прокоментувала важкі стосунки з мамою.

Раніше скандально відома київська викладачка Київського університету імені Драгоманова Євгенія Більченко заявила про готовність "померти за російський світ". Про це вона заявила під час хвастощів своїм весіллям в Санкт-Петербурзі.

читайте такожСніжана Єгорова влипла в новий скандал через Путіна і Жириновського

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