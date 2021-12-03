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"Ялинка Януковича в кокошнику": у Мережі жорстко висміяли сукню Неплях на конкурсі Міс Всесвіт 2021

3 грудня 2021, 00:30

У сукні під назвою Вишитий код України Анна Неплях боротиметься за перемогу в конкурсі краси. Але не всім вбрання припало до душі.

Анна Неплях
Анна Неплях представить Україну на конкурсі Міс Всесвіт 2021 / Фото facebook.com/MissUniverseUkraine

Українці жорстко розкритикували сукню, в якій Міс Україна Всесвіт модель Анна Неплях представлятиме нашу країну на міжнародному конкурсі в грудні 2021 року. Як його тільки не назвали - і "абажур", і "ялинка Януковича", і "кошик з квітами для кладовища".

Традиційно в рамках конкурсу Міс Всесвіт щорічно проходить показ костюмів, що несуть в собі символіку країни, яку представляє учасниця.

Національний костюм Анни Неплях називається Вишитий код України, йдеться на сторінці Miss Universe Ukraine у Facebook.

Створила вбрання дизайнерка Наталія Шевчук. Каркасна спідниця костюма прикрашена 25 п'яльцями з вишивками — вони символізують регіони України, включаючи Донбас і Крим. Всі вишивки відповідають традиційним орнаментам регіонів.

читайте такожУчасниця шоу Холостяк перемогла в конкурсі Міс Україна Всесвіт 2021: як виглядає красуня"Корсет костюма срлетено з натуральної лози. Його фактура - данина поширеному в Україні мистецтву лозоплетіння. Наплічна конструкція створена у вигляді гігантського п'яльця і тканини з вишивкою, що символізує рушник в процесі вишивання. Квіти на наплічній конструкції - саме ті, що використовуються у створенні традиційних українських вінків", - йдеться у повідомленні.

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У створенні всіх елементів національного костюма Анни Неплях було залучено понад 10 майстрів різних ремесел: швачки, вишивальниці, майстриня з лозоплетіння, а також майстер по металу. Загальна вага костюма становить понад 15 кг.

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Анна Неплях у національному костюмі / Фото facebook.com/MissUniverseUkraine
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Загальна вага костюма для конкурсу Міс Всесвіт становить понад 15 кг / Фото facebook.com/MissUniverseUkraine

"В Україні особливе місце займає традиційна вишивка (...) вишивка дійсно відрізняє наш народ, вона - це наше особисте і святе", - говорить про костюм дизайнер.

Однак українцям явно не сподобалося сукня Неплях для конкурсу Міс Всесвіт 2021. Користувачі залишили купу іронічних коментарів під фото:

"Нагадало листівки СРСР: мир, праця, травень)))) не вистачає голуба, що летить над цим дивним колом/п'яльцями"

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"А хоч раз буде що-небудь більш наближене до національного костюму? А то як ялинка Януковича в кокошнику"

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"Це до моделі прикріплена фотозона"

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"Якщо це конкурс на найгірше вбрання, то це перемога! Дуже прикро, що світ побачить Україну такою"

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Як повідомляв Главред, раніше Міс Україна Всесвіт спровокувала ДТП за участю трьох автівок.

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Міс Всесвіт новини шоу бізнесу Анна Неплях
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