"Ялинка Януковича в кокошнику": у Мережі жорстко висміяли сукню Неплях на конкурсі Міс Всесвіт 2021

Анна Неплях представить Україну на конкурсі Міс Всесвіт 2021 / Фото facebook.com/MissUniverseUkraine

Українці жорстко розкритикували сукню, в якій Міс Україна Всесвіт модель Анна Неплях представлятиме нашу країну на міжнародному конкурсі в грудні 2021 року. Як його тільки не назвали - і "абажур", і "ялинка Януковича", і "кошик з квітами для кладовища".

Традиційно в рамках конкурсу Міс Всесвіт щорічно проходить показ костюмів, що несуть в собі символіку країни, яку представляє учасниця.

Національний костюм Анни Неплях називається Вишитий код України, йдеться на сторінці Miss Universe Ukraine у Facebook.

Створила вбрання дизайнерка Наталія Шевчук. Каркасна спідниця костюма прикрашена 25 п'яльцями з вишивками — вони символізують регіони України, включаючи Донбас і Крим. Всі вишивки відповідають традиційним орнаментам регіонів.

читайте такожУчасниця шоу Холостяк перемогла в конкурсі Міс Україна Всесвіт 2021: як виглядає красуня"Корсет костюма срлетено з натуральної лози. Його фактура - данина поширеному в Україні мистецтву лозоплетіння. Наплічна конструкція створена у вигляді гігантського п'яльця і тканини з вишивкою, що символізує рушник в процесі вишивання. Квіти на наплічній конструкції - саме ті, що використовуються у створенні традиційних українських вінків", - йдеться у повідомленні.

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У створенні всіх елементів національного костюма Анни Неплях було залучено понад 10 майстрів різних ремесел: швачки, вишивальниці, майстриня з лозоплетіння, а також майстер по металу. Загальна вага костюма становить понад 15 кг.

Анна Неплях у національному костюмі / Фото facebook.com/MissUniverseUkraine

Загальна вага костюма для конкурсу Міс Всесвіт становить понад 15 кг / Фото facebook.com/MissUniverseUkraine

"В Україні особливе місце займає традиційна вишивка (...) вишивка дійсно відрізняє наш народ, вона - це наше особисте і святе", - говорить про костюм дизайнер.

Однак українцям явно не сподобалося сукня Неплях для конкурсу Міс Всесвіт 2021. Користувачі залишили купу іронічних коментарів під фото:

"Нагадало листівки СРСР: мир, праця, травень)))) не вистачає голуба, що летить над цим дивним колом/п'яльцями"

"А хоч раз буде що-небудь більш наближене до національного костюму? А то як ялинка Януковича в кокошнику"

"Це до моделі прикріплена фотозона"

"Якщо це конкурс на найгірше вбрання, то це перемога! Дуже прикро, що світ побачить Україну такою"

Як повідомляв Главред, раніше Міс Україна Всесвіт спровокувала ДТП за участю трьох автівок.

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