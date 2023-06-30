Остапа Ступку судитимуть через п'яну ДТП, яку він скоїв у центрі Києві

Стало відомо на скільки років можуть ув'язнити народного артиста України Остапа Ступку.

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Остапа Ступку судитимуть через ДТП / колаж: Главред, фото: Facebook, Київська міська прокуратура

Київська міська прокуратура направила справу актора Остапа Ступки до суду.

Відомо, що спершу Остапа Ступку звинуватили в керуванні транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння, що спричинило постраждалому тілесні ушкодження середньої тяжкості. Проте після детальнішої експертизи, кримінальне провадження перекваліфікували, оскільки через ДТП потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження, передає 24 канал.

Тепер народному артисту України загрожує позбавлення волі на термін від 3 до 8 років. Також можуть позбавити права керувати транспортними засобами на строк від п'яти до восьми років.

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Остап Ступка скоїв ДТП / фото: Київська міська прокуратура

П'яна ДТП, яку влаштував Остап Ступка: що відомо

Нагадаємо, що 5 квітня 2023 року Остап Ступка влаштував п'яне ДТП в Києві - фото потрапили мережу. Український актор потрапив у скандал. Зокрема, стало відомо про те, що актор влаштував "п'яне" ДТП в центрі Києва.

П'яного Остапа Ступку відправили в ізолятор. Акторові загрожує 3 роки в'язниці. Винуватця аварії, Остапа Ступку, перевірили на драгері на предмет сп'яніння, і прилад показав 1,62 проміле.

Ступка виправдовується після звинувачень по "п'яній" ДТП. Ступку звинуватили в тому, що він нібито не виплатив компенсації за лікування потерпілого. Однак актор стверджує, що його нібито "обмовили".

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