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"Мене обмовили": Ступка виправдовується після звинувачень по "п'яній" ДТП

Ангеліна Підвисоцька
9 червня 2023, 18:19 оновлено 9 червня, 18:25
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Постраждалий чоловік звинуватив актора в тому, що він нібито не виплачує компенсації.
Остап Ступка
Остап Ступка сказав, що його обмовили у справі про аварію / Колаж: Главред, фото: suspilne.media, Facebook / Остапа Ступки

Відомий український актор Остап Ступка потрапив у "п'яну" ДТП, в результаті чого постраждав водій іншої машини. Ступку звинуватили в тому, що він нібито не виплатив компенсації за лікування потерпілого. Однак актор стверджує, що його нібито "обмовили". Про це він розповів у коментарі ТСН.

Ступка стверджує, що контактував особисто з постраждалим Ярославом з моменту, коли лікарі дозволили відвідування. Тоді, за словами актора, вони обговорювали питання оплати лікування. Ступка каже, що він приїжджав до лікарні і оплачував лікування потерпілого.

"Як тільки я дізнався, що до нього можна відвідувачам, я відразу приїхав і вийшов на контакт. Ми намагалися як нормальні адекватні люди домовитися. Він плутається у фактах і говорить неправдиві речі з приводу мого фінансування його першого етапу лікування, коли він перебував у лікарні. Він озвучив суму близько 20 тисяч гривень. Це повна неправда. Сума відшкодування становить 50 тисяч гривень. Це було повністю закрите питання його перебування в лікарні та всі питання щодо лікування. Він каже, що у нього повинна бути ще одна операція. Я готовий все це і надалі оплачувати і забезпечувати. Я не відмовляюся і нікуди не тікаю. Я відкритий для спілкування", - сказав Ступка.

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Актор запевняє, що він обіцяв чоловікові допомагати, як тільки йому це було б потрібно. Але після виписки Ярослав нібито довгий час не дзвонив йому.

Ступка каже, що остаточна сума виплати моральної шкоди і відшкодування за понівечене авто поки не була визначена.

"Не можна по частинах і якось це затягувати. Це все повинно відшкодуватися однією сумою за всі пункти. Я готовий йому відшкодувати деякі речі, але я чекаю, коли збереться відповідна сума", — сказав актор.

Ступка стверджує, що не зміг змовчати після таких звинувачень, адже вважає, що його обмовили.

"Мені дуже неприємно читати ці речі, мене обмовили. Мені прикро, що Ярослав встав на цей шлях, але у мене ще тліє надія, що він повернеться на правильний шлях, інакше він ризикує поставити під загрозу мої прагнення завершити всю цю справу миром. Я вихована і адекватна людина, я прагну до миру і прагну завершити все це, щоб всім було добре. Ми намагаємося знайти спільний знаменник, тому зараз давати коментарі, коли справа незавершена просто негарно. Я не зміг мовчати. Зараз я закликаю Ярослава утриматися від зайвих і непотрібних коментарів у нашій справі, поки ми не завершимо його по-людськи, бо ми домовлялися", — сказав актор.

Подробиці аварії зі Ступкою

4 квітня, за даними правоохоронців, чоловік 1967 року народження на позашляховику Range Rover в Голосіївському районі столиці на вулиці Федорова виїхав на зустрічну і врізався у припаркований автомобіль, в якому в цей момент перебував чоловік.

Винуватця аварії перевірили на драгері на предмет сп'яніння, і прилад показав 1,62 проміле. У водієві-порушнику ЗМІ ідентифікували Остапа Ступку.

Порушника затримали на місці події у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Правоохоронці поінформували, що слідчі за процесуального керівництва міської прокуратури повідомили винуватцю ДТП про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 286-1 КК (Порушення ПБДД або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами у стані сп'яніння)

Санкція статті передбачає позбавлення волі строком до 3 років з позбавленням права керувати транспортними засобами строком від 3 до 5 років.

Суд 6 квітня ухвалив рішення і призначив Остапу Ступці цілодобовий домашній арешт строком до 5 червня.

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